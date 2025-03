Ezt mondta Marco Rossi a törökök elleni fájó vereség után

Véget ért a magyar válogatott 2022 szeptembere óta tartó veretlenségi sorozata a Puskás Arénában. Akkor az olaszok győztek 2-0-ra Budapesten, most a törökök 3-0-ra . Ezzel eldőlt, hogy Marco Rossi csapata kiesett a Nemzetek Ligája A divíziójából, ahová a mieink ellen összesítésben 6-1-re nyerő Törökország feljutott.

Szoboszlai Dominik magyaráz Felix Zwayer játékvezetőnek. Fotó: Mirkó István

A mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány az M4 Sport kamerái előtt arról beszélt, hogy a teljesítmény az első félidőben a két bekapott gól ellenére is rendben volt, de a törökök büntetőjére rosszul reagáltunk.

– Az első gól előtt szerintem szabálytalankodtak Willi (Orbán – a szerk.) ellen, a másodiknál pedig hibát követtünk el egy átadásból az ellenfél térfelén, és tudtuk, hogy ha területet adunk nekik, akkor nagyon veszélyesek lehetnek, hiszen gyors játékosiak vannak – magyarázta Marco Rossi. – Ezzel együtt a teljesítmény, legalábbis az első félidőben elfogadható volt, de ha nem szerzel gólt, akkor az ilyen ellenfél ellen megbosszulja magát, kár érte, de így alakult.

– A büntető után összeestünk, nem reagáltunk jól, három perccel később újabb gólt kaptunk, ez történt kint is – tette hozzá Rossi. – A koncentrációt meg kell őrizni a meccs minden pillanatában, különösen egy ilyen ellenféllel szemben, nem lehet áramszünetünk. A jövőben remélhetőleg hatékonyabban leszünk elöl, olyan nem lehet, hogy két meccsen, jó néhány helyzetből csak egyszer találunk be.

Marco Rossi véleményét a játékosok is osztották

Szoboszlai Dominik csapatkapitányként ezúttal nem állt az M4 Sport kamerája elé, de a nyilatkozó játékosok osztották Rossi véleményét a rövidzárlatról.

Vécsei Bálint: – Három perc alatt dőlt el a meccs és a továbbjutás is. Volt három-négy helyzetünk, teljesen másként is alakulhatott volna. Kapkodtunk a tizenegyes után, jött egy kontra és a második gól, ez teljesen átírta a forgatókönyvet. Az első meccsen is ez döntött, ott is tudtunk többet támadni, de a kontrákkal nem tudtunk megbirkózni, ez eldöntötte a továbbjutást.

Bolla Bendegúz: – Nagyon frusztráló, talán mondhatom, hogy a semmiből kaptunk két gólt percek alatt. Amit elterveztünk, az első húsz percben működött. Megint megvoltak a helyzeteink, sajnos nem tudtuk gólra váltani őket, ami bosszantó, mert egy gól más lélektant adhatott volna. Végig hittünk, a második félidőre is úgy jöttünk ki, hogy a becsületünkért küzdjünk, nem akartuk feladni, sajnálom, hogy legalább szépíteni nem tudtunk. A rövidzárlatokat ki kell elemezni, mert úgy kell nekivágni a vb-selejtezőknek, hogy készen álljunk.

Tóth Alex: – Próbáltunk mindent megtenni, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat, sajnos nem sikerült, mindent megtettünk. Mégiscsak az első válogatott mérkőzésem volt, nagyon sokat jelentett nekem, jó volt érezni belülről, hogy ennyi szurkoló támogatja a csapatot.