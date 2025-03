Dibusz: Nagyon csalódottak vagyunk, de visszatérünk az elitbe

Kezdjük a szomorú ténnyel: a magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott vasárnap a Puskás Arénában a vendég török csapattól, amely így 6-1-es összesítéssel megnyerte a Nemzetek Ligája élvonalbeli tagságáért rendezett párharcot. Sajnos kijelenthető, megérdemelt a török siker, és a két találkozón tökéletesen érződött,

ezen a szinten megengedhetetlen, hogy egy komoly célokat kitűző válogatott kétszer is olyan hullámvölgybe kerüljön, amibe Marco Rossi csapata került Isztambulban és Budapesten is.

A törökök mindkétszer két-két góllal büntették ezt, és ezen el is ment az elitcsoportban való bennmaradásunk.

Szoboszlai és Dibusz is megígérte a szurkolóknak, a lehető legrövidebb időn belül visszakerülnek a Nemzetek Ligája elitjébe. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Dibusz Dénes, a Nemzetek Ligája A divíziójából vasárnap kiesett magyar labdarúgó-válogatott kapusa azt mondta: bíznak benne, hogy nemsokára visszatérnek a legmagasabb osztályba. A törökök elleni párharc vasárnap esti, 3-0-s vendégsikerrel zárult visszavágójáról a hálóőr úgy vélekedett, hogy az első félidőben megvoltak a lehetőségeik, amelyekből megszerezhették volna a vezetést.

Csalódottak, de visszajutnának

– Nagyon csalódottak vagyunk, mert arra készültünk, hogy ebből egy éles mérkőzés legyen. Elég hasonló képe volt a kinti és a mostani találkozónak, az első félidőt mi uraltuk, de a nagyon fontos első gólt sajnos mégsem mi lőttük.

A büntető után kicsit az volt az érzésem, hogy elvesztettük azt a higgadtságot és szervezettséget, ami addig megvolt.

– Picit kétségbeesetten próbáltunk az eredmény után menni. Ennek volt a következménye a második kapott gól. Onnantól kezdve a kérdés, hogy ki fogja az A divízióban folytatni, eldőlt. Ezzel együtt szerettük volna a második félidőt úgy lehozni, hogy ezt a találkozót legalább ne veszítsük el, sajnos még ez sem sikerült, ráadásul a harmadik gólnál már teljesen dekoncentrált volt a csapat – elevenítette fel a Puskás Arénában történteket a Ferencváros kapusa.

Csodás két szezon, minőségi ellenfelek ellen

Ugyanakkor kifejtette, nem szabad arról senkinek sem megfeledkeznie, hogy a válogatott két nagyszerű idényt játszott a Nemzetek Ligája A divíziójában, ahol nagyon sok minőségi ellenféllel találkozott,

olyan csapatok jöttek Budapestre hónapról hónapra, amelyekre korábban éveket, évtizedeket kellett várni, és ezekkel a sztárcsapatokkal tétmeccseket játszhattak.

– Nem is vallottunk szégyent, hiszen az elmúlt két kiírásban csak az olaszok tudtak minket itthon megverni, ez szerintem nagyon nagy dolog. Sajnos most újra fel van adva lecke, a B divízióból fel kell jutni, de úgy gondolom, hogy ez a két szezon mindenkinek emlékezetes marad. Telt házas, jó hangulatú mérkőzések vannak a hátunk mögött, amely nagy élmény volt, ahogy a szurkolók nagyszerű támogatása is – fogalmazott Dibusz.

Mint mondta, pozitívan tekintenek a jövőbe, immár csak egy cél vezérli őket: