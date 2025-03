Mennyit ér Molnár Attila Eb-aranya a világbajnoki mezőnyben?

– Nyugodtan beszélhetünk arról, hogy Molnár Attila döntőbe jutása reális cél, nyilván ott a pályabeosztás nagyon sokat jelenthet majd a végkifejlet szempontjából – szögezte le Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a teljes válogatott szempontjából hasznos lesz a távol-keleti világbajnokság, hiszen szeptemberben, a tokiói szabadtéri vb-n is a mostanihoz hasonló átállásra lesz szükség.

Kik a magyar válogatott tagjai?

A hollandiai Eb-n Molnár Attila mellett már három döntősünk volt, közülük azonban influenzája miatt a gátfutó Kozák Luca kihagyja a vb-t, s nem indul az azóta nagykorúvá vált magasugró, Bátori Lilianna sem. Takács Boglárka (60 m) viszont igen, ahogy az Eb-n elődöntős Illovszky Dominik (60 m) és Enyingi Patrik is (400 m). Az Eb-vel ellentétben a vb-n indulhat a férfi 4×400-as váltónk, valamint lesz a mezőnyben három többpróbázónk is: Gálpál Zsombor, Krizsán Xénia és Szűcs Szabina. Rajtuk kívül még két férfi gátasunk, Eszes Dániel és Szeles Bálint is tagja a vb-mezőnynek.