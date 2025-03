Nem ünnepelhetett sokáig, máris orosz nyomás alatt van a NOB újonnan megválasztott elnöke

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 144. közgyűlésén csütörtökön hét jelöltből választotta meg azt a vezetőt, aki legalább 2033-ig irányítja az ötkarikás mozgalmat. A szavazás igencsak sporttörténelmire sikeredett, hiszen nemcsak az első afrikai, de Kirsty Coventry személyében az első női elnöke lett a NOB-nak. Noha az új elnök egyik programpontja az orosz – és fehérorosz – sportolók visszatérésének elősegítése, az érdekelt felek még annyi időt sem hagytak neki, hogy istenigazából megünnepelje a győzelmét.

Coventry munkacsoportot hoz létre, amelynek az orosz sportolók visszatérésének kidolgozása lesz a fő feladata Fotó: CAO CAN / Xinhua via AFP/se

Elsőnek – közvetlenül az elnökválasztást követően – Mihail Degtyarev orosz sportminiszter, aki egyben az Orosz Olimpiai Bizottság vezetője lépett. Bejelentette, Oroszország abban reménykedik, hogy Coventry győzelme után új időszak következik a NOB sportpolitikájában, és a sportolói végre visszatérhetnek a száműzetésből. Ugyanis az orosz sportolók az állami doppingbotrány, majd az ukrajnai háború után 2016 óta nem indultak saját zászlajuk alatt az olimpián.

„Erősebb, függetlenebb és virágzóbb olimpiai mozgalom elé nézünk az új vezetővel, ami elvezethet oda, hogy Oroszország visszatérjen az olimpiai családba” – írta a Telegramon Mihail Degtyarev is. A következő üzenet már magától Vlagyimir Putyintól érkezett. Az orosz elnök előbb udvariasan gratulált Coventry győzelméhez, majd rátért a lényegre.

– Meggyőződésem, hogy egyedülálló tapasztalata és az olimpizmus nemes eszméinek előmozdítása iránti elkötelezettsége hozzájárul majd sikerünkhöz. Elismerjük ragyogó sportkarrierjét, olimpiai győzelmeit, rekordjait és a sport fejlődéséhez való hozzájárulását, ugyanakkor bízunk abban, hogy az orosz nemzet visszakerülhet oda, ahova az eredményei alapján való. Reméljük, hogy sportolóink ​​továbbra is részt vehetnek a nemzetközi versenyeken, immár saját hazájuk zászlaja alatt – mondta Vlagyimir Putyin. Vélhetően erre szokták azt mondani, egyenes beszéd.

Umar Kremljov azt kéri Kirsty Coventrytől, hogy szakítson Thomas Bachhal és irányvonalával Fotó: IBA

Az IBA vezetői párbeszédet kezdeményeznek a NOB új elnökével

A Nemzetközi Bokszszövetség is azonnal elismerését fejezte ki a frissen megválasztott NOB-elnöknek, és elnökük, Umar Kremljov kijelentette, hogy várakozással tekint az új vezetéssel való együttműködés elé, hogy közösen biztosítsák az ökölvívás jövőjét, ami végül visszakerült az LA28 programjába. Az IBA elnöke reményét fejezte ki, hogy Kirsty Coventry miután átveszi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság irányítását, a lehető leghamarabb megszakítja a kapcsolataitkat az előző vezetéssel annak érdekében, hogy a sportágban végre béke legyen.

– Ez a nap egy ünnep Kirsty Coventry számára, és reméljük, hogy a sporttársadalom is örömmel fogadta az elnökké választását.

Az olimpiai játékok hírnevét és tisztességét gyorsan vissza kell állítani, ami csak úgy valósulhat meg, ha az elnök asszony szakít a múlttal, Thomas Bach irányvonalával

– jelentette ki Kremljov. Az IBA elnöke közölte, hogy elkötelezett a párbeszéd mellett. Eközben Chris Roberts, az OBE főtitkára és vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a kommunikáció kulcsfontosságú lesz a két szervezet közötti együttműködés és párbeszéd helyreállításában.

Az oroszok abban bíznak, hogy az új NOB-elnök visszaengedi őket az olimpiára Fotó: AFP/ODD ANDERSEN

Coventry hajlik az orosz sportolók visszafogadására

Kirsty Coventry a The New York Timesnak adott interjújában kifejtette álláspontját Oroszországgal kapcsolatban. Szerinte abszolút tisztességesen jártak el az orosz sportolókkal a párizsi olimpián, ugyanis csak azok nem kaptak rajtjogot, akik nyíltan támogatták Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Az Inside The Gamesnek nyilatkozva úgy fogalmazott,

elsődleges célja az inkluzivitás biztosítása, különösen Oroszország visszatérésére az olimpiai családba.

– A NOB vezetőjeként kötelességem annak biztosítása, hogy minden sportoló részt vehessen az ötkarikás játékokon. Ez nem csak az Európában és a Közel-Keleten zajló nagy háborúkról és konfliktusokról szól, ugyanis Afrikában is vannak háborúk és konfliktusok. Létrehozok egy munkacsoportot, amelynek feladata egy olyan iránymutatás kidolgozása, amely segít eligazodni ezekben a konfliktusos időszakokban, előtérbe helyezve a sportolók érdekeit – hangsúlyozta Coventry.

Boris van der Vorst, a Wolrd Boxing holland elnöke Fotó: World Boxing

A World Boxing támogatja az orosz bunyósok visszafogadását

A NOB új elnökének véleményét erősíti az orosz témában, hogy az olimpiai mozgalom által elismert világszervezet,

a World Boxing (WB) is támogatja az orosz sportolók teljes jogú visszatérését az olimpiai családba.

A WB elnöke ugyanis bejelentette a TASZSZ orosz hírügynökségnek, hogy nyitottak Oroszország LA28-as ökölvívóversenyein való részvétele feltételeinek megvitatására.

– Számunkra nagyon fontos, hogy egyesítsük az egész bokszvilágot, és biztosítsuk, hogy

a legjobb bokszolók vegyenek részt a 2028-as olimpián.

Éppen ezért minden bokszolót szívesen látunk majd Los Angelesben – mondta a World Boxing holland elnöke, Boris Van der Vorst.