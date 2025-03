A Vegas.hu lett a La Liga hivatalos sportfogadási partnere

A spanyol La Liga és a Magyarországon elsőként online kaszinó- és sportfogadási szolgáltatásokat is kínáló Vegas.hu stratégiai együttműködést kötött, amit ünnepélyes sajtóesemény keretében jelentettek be kedden. Ennek értelmében a Vegas.hu lett a La Liga hivatalos magyar sportfogadási partnere. A megállapodás a kizárólagos marketingjogok mellett a magyar fogadók számára máshol nem elérhető fogadási lehetőségekre, valamint a bajnokság legendás nagyköveteinek magyarországi látogatására is kiterjed.

A Vegas.hu és a LaLiga megállapodásával a spanyol futball meghódítja Magyarországot Fotó: Vegas.hu

Új alapokon a Vegas.hu

A La Liga mérkőzései nézőszám és fogadói aktivitás szempontjából is kiemelt helyen szerepelnek a magyar szurkolók körében.

Csupán a két gigászi spanyol klub, a Real Madrid és az FC Barcelona magyar szurkolói bázisa több mint egymillió főre tehető, a televíziós adatokat vizsgálva pedig azt látjuk, hogy hatalmas az érdeklődés a La Liga mérkőzéseire Magyarországon, amelyet új szintre emel a most megkötött megállapodás.

Az együttműködés keretében – összhangban a La Liga aktív márkanagyköveti tevékenységével – várhatóan számos, már visszavonult futball-legenda is ellátogat Magyarországra, ahogy tette ezt José María Gutiérrez, azaz Guti, a Real Madrid többszörös Bajnokok Ligája-győztes és spanyol bajnok labdarúgója a partnerséget bejelentő sajtótájékoztatón.

– 2025-ben új alapokra helyeztük a sportfogadási szegmensünket. Emellett kiemelt célunk, hogy olyan megállapodásokat kössünk, amelyek tovább erősítik ezt az üzletágat, és megkerülhetetlen szereplővé tesznek bennünket ezen a piacon. A legjobbakkal szeretnénk együttműködni. Ennek a törekvésünknek köszönhető a világ talán legnépszerűbb bajnokságának szervezőjével megkötött partnerségünk. A La Liga egy olyan vállalat, amely tevékenységéből fakadóan sportszerető emberek millióit mozgatja meg napi szinten, élményt ad és erősíti a szurkolói összetartozást. Ehhez a küldetéshez csatlakozik most a Vegas.hu – nyilatkozta Müller Zsolt, a Vegas.hu online üzletágának igazgatója.

Javier Gurrea, a La Liga szponzorációs együttműködésekért felelős igazgatója szerint az új partnerség nemcsak lehetőséget ad arra, hogy még szorosabb kapcsolatba kerüljenek a magyar futballrajongókkal, hanem összhangban van azzal a küldetésükkel is, hogy új, egyedi lehetőségeket biztosítsanak a LaLiga-rajongók számára.

José María Gutiérrez, Müller Zsolt, és Javier Gurrea (balról jobbra) szívesen összeálltak egy közös fotóra Fotó: Vegas.hu

A Real Madrid legendás játékosa, José María Gutiérrez, ahogy a szurkolók ismerték, Guti a La Liga márkanagyköveteként dolgozik, és szerinte ezzel a megállapodással még közelebb kerülhetnek a spanyol bajnokság életérzéséhez a magyar szurkolók.

– Egykori játékosként első kézből tudom, hogy a LaLiga világszerte mekkora hatással van az emberekre, és különösen izgalmas azt látni, hogy a folyamatos bővülésnek köszönhetően olyan új piacokon is megjelenik a bajnokság, mint Magyarország. A labdarúgás egy olyan univerzális nyelv, amely összehozza az embereket – fejtette ki a Bajnokok Ligája-győztes labdarúgó.