Az Arsenal a visszatért adu ászával várja a Real Madridot a BL-ben

A kapus Manuel Neuer mellett Alphonso Davies súlyos térdsérülést szenvedett, a bajorok hetekre elveszítették Dayot Upamecanót, majd Davies cseréje, Hiroki Itō is kidőlt, ahogyan Kingsley Coman is, Alekszandar Pavlovic pedig beteg. A legnagyobb csapás szombaton érte a csapatot, amikor is az Augsburg elleni 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzésen Jamal Musiala izomsérülést szenvedett