Bolla Bendegúz egyszerre örülhet és szomorkodhat a Konferencia-ligában

Az Európa-ligában a Lazio meglepetésre 2-0-ra kikapott a norvég Bodö/Glimt otthonában a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjének csütörtöki első mérkőzésén. A végig fölényben futballozó, több nagy helyzetet is kialakító hazaiak a második félidőben Ulrik Saltnes duplájával döntötték el a találkozót, így előnnyel várhatják az egy hét múlva esedékes, római visszavágót. A Tottenham otthonában 1-1-et játszó Eintracht Frankfurt keretében szerepelt Fenyő Noah, de nem állt be. A Manchester United fordulatos mérkőzésen egy hosszabbításban kapott góllal végzett 2-2-re Lyonban, jobb eredménnyel is utazhatott volna haza, ám André Onana kapus nem élete formáját mutatta meg.

Casemiro, a Manchester United brazil középpályása látványosan akart gólt lőni Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Az egyik legnagyobb esélyesének tartott Chelsea három góllal nyert a Legia Warszawa otthonában a labdarúgó Konferencia-liga negyeddöntőjének első felvonásán, és ezzel már az elődöntőben érezheti magát. A Rapid Wien egy öngóllal győzött a svéd Djurgarden vendégeként. Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, sárga lapot kapott, és emiatt nem léphet pályára a visszavágón.