Indul a legjobb hazai ralisok csatája, már csak a startra vár a Diósgyőr Rally

A HUMDA Országos Rally Bajnokság idei első versenyhétvégéjén aszfaltos futamot rendeznek, melynek össztávja megközelíti a 130 verseny kilométert.

– A szervezési feladatok terén minden a helyére került - árulta el Jacsó Tibor főszervező, az Észak Magyarországi Autó - és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) vezérigazgatója az eseményt megelőző sajtótájékoztatón, s hozzátette, hogy már az utolsó simítások zajlanak a bajnokság kezdete előtt.

– Három helyszínen versenyzünk, szombaton az egyik, vasárnap a másik irányba. A Garadna - Mályinka gyorsasági természetvédelmi oltalom alatt áll, ezért oda nem mehetnek be nézők, viszont a legendás Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt, valamint a Sáta - Ózd - Borsodbóta gyorsaságin a veszélyesebb részeket leszámítva rengeteg terület áll rendelkezésre ahhoz, hogy meg lehessen nézni a versenyautókat – árulta el Jacsó Tibor.

A III. MBM Rent Diósgyőr Rally központja az elmúlt évekhez hasonlóan ismét a DVTK Stadionnál lesz.

Itt épül fel a szervízpark, és a rajt - valamint a célceremóniákat is ezen a helyszínen bonyolítják le. A kilátogató közönség számára folyamatosan lesz látnivaló.

– A versenyzők számára jó ómen részt venni a sajtótájékoztatónkon. Két évvel ezelőtt az ORB2-es futam előtt Czékmány Norbert volt a vendégünk, aki akkor bajnok lett. Most pedig már egy C3-as Rally2-es Citroenben láthatjuk majd. Tavaly - akárcsak most - Német Gábor ült kint az asztalnál. A versenyt megnyerte, az éves összetettben pedig harmadik lett – fogalmazott Dr. Világi Péter, a klub kommunikációs igazgatója.

Dr. Világi Péter, Német Gábor, és Jacsó Tibor a III. MBM Rent Diósgyőr Rally sajtótájékoztatóján Fotó: Nagy Gabor Sandor

A raliverseny végén pezsgőfürdő

A miskolci klub sajtófőnöke szerint DVTK számára nem volt kérdés, hogy stratégiai partnerként újra az ÉMAM Zrt. által rendezett verseny mellé áll, mert számukra fontos minden olyan esemény, amely Miskolc és a régió értékét növeli.

– Ki kell emelni, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz feladat egy ilyen eseményt tető alá hozni, ezért az ÉMAM Zrt.-t minden dicséret megilleti. Arra pedig büszkék vagyunk, hogy 85 autó nevezett a viadalra. A stadion környékére érdemes lesz a hétvége során kilátogatni, hiszen a szervizpark, a ceremóniák folyamatos elfoglaltságot biztosítanak, emellett pedig ismét lesz egy kiemelt partnerünk– utalt Világi Péter a Magyar Honvédségre,

akik kitelepülnek egy toborzó pályára irányító ponttal, ahol a lézerfegyveres céllövészetet valamint VR szimulátorokat is lehet próbálni.

Ami pedig az élmezőnyt illeti: a tavalyihoz képest ugyan vannak hiányzók, de a komoly csata így is garantált. Ott lesz a mezőnyben a verseny címvédője, a hazai körülmények között szereplő Német Gábor, aki 2024-ben győzni tudott Diósgyőrben, az éves összetettben pedig harmadik lett. Most is azért dolgozik, hogy jól kezdődjön számára az új bajnokság.

A III. MBM Rent Diósgyőr Rally versenyautói nemcsak pompás látványt nyújtanak majd, hanem rettentően gyorsak is. Fotó: Nagy Gabor Sandor

– Nem gondolom, hogy az idei verseny egy mákszemnyit is könnyebb lenne a tavalyinál – vélekedett Német Gábor, aki szernt idén a Bükk és a Hegyhát kihívások elé állítják majd a versenyzőket.

– Most is az a célunk, hogy futamot nyerjünk. Nyilván szeretnénk jól teljesíteni, majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Túl sok időt nem tudtunk az autó felkészítésével foglalkozni, mert néhány napja ez a Skoda még Kenyában versenyzett. Ettől függetlenül igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni a szezonnyitóból, mert szeretnénk ismét önfeledten pezsgőzni a stadionnál – mondta el Német Gábor.

A III. MBM Rent Diósgyőr Rally programja

Április 4., péntek

8:30-14:00 Technikai átvétel (Twin ‘93 Kft.)

8:30-14:00 Pályabejárás

18:00 Rajtceremónia (ORB, ORC) - DVTK Stadion

19:05 Rajtceremonia (Historic)

19:40 Rajtceremónia (Rally2)

ORB, ORC

Április 5., szombat, Gyorsasági szakaszok

GY1, 9:45 - Bükkszentlászló/1

GY2, 10:33 - Garadna/1

GY3, 13:18 - Bükkszentlászló/2

GY4, 14:06 - Garadna/2

GY5, 15:01 - Sáta/1

Április 6., vasárnap, Gyorsasági szakaszok

GY6, 8:13 - Borsodbóta/1

GY7, 9:11 - Mályinka/1

GY8, 10:06 - Bükkszentkereszt/1

GY9, 12:39 - Mályinka/2

GY10, 13:34 - Bükkszentkereszt/2

Céldobogó, 14:04 - DVTK Stadion

Historic

Április 5., szombat, Gyorsasági szakaszok

GY1, 11:05 - Bükkszentlászló/1

GY2, 11:53 - Garadna/1

GY3, 14:38 - Bükkszentlászló/2

GY4, 15:26 - Garadna/2

GY5, 16:21 - Sáta/1

Április 6., vasárnap, Gyorsasági szakaszok

GY6, 9:33 - Borsodbóta/1

GY7, 10:31 - Mályinka/1

GY8, 11:26 - Bükkszentkereszt/1

GY9, 13:59 - Mályinka/2

GY10, 14:54 - Bükkszentkereszt/2

Céldobogó, 15:24 - DVTK Stadion

Rally2

Április 5., szombat, Gyorsasági szakaszok

GY1, 11:55 - Bükkszentlászló/1

GY2, 12:43 - Garadna/1

GY3, 15:28 - Bükkszentlászló/2

GY4, 16:16 - Garadna/2

GY5, 17:11 - Sáta/1

Céldobogó, 18:56 - DVTK Stadion