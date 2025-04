Elek Gáborék idegenben is megnehezítették a Ferencváros dolgát

Az újonc Esztergom az első NB I-es idényében dobogóért küzd, pontosabban a szerdai meccs után leginkább a harmadik hely lehet a realitás, amiért a Debrecennel kell megharcolnia a folytatásban. A Ferencváros és a Győr elleni mérkőzéseket nem számítva, vesztett pontok tekintetében egyformán áll a két kézilabdacsapat, az egymás elleni mérleg viszont Elek Gábor együttesének kedvez. A Fradi mestereként kétszeres bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres KEK-győztes, Bajnokok Ligája-ezüstérmes vezetőedző a novemberi születésnapján már találkozott korábbi klubjával, szerdán pedig első alkalommal irányított az FTC ellenfeleként az édesapjáról elnevezett Elek Gyula Arénában.

Elek Gábort az Esztergom edzőjeként mutatták be a Ferencváros kézilabdacsarnokában (Fotó: Polyák Attila)

Elek Gábor az Esztergom edzőjeként, vereséggel tért vissza a Ferencvároshoz

Az Esztergomban a korábbi szövetségi kapitány Elek Gáboron kívül is több, ferencvárosi kötődésű játékos – Ballai Anna, Ballai Borbála, Horváth Fanni, Kármán Luca és Kisfaludy Anett – is szerepelt, őket is a szokottnál komolyabb fogadtatásban részesítette a szinte telt házas hazai közönség. Emellett a régi ismerősök a bemelegítés elején ugyanúgy szívélyesen üdvözölték egymást a pályán. Elek felesége, a szintén Fradi-legenda Szucsánszki Zita önszántából ezúttal sem vállalta a játékot korábbi csapata ellen, de a kisfiukkal együtt a lelátón azért helyet foglalt.