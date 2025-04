Hátborzongató, ahogyan egy focicsapat megjósolta Ferenc pápa halálát is

A futballrajongó hírében állt Ferenc pápa húsvéthétfőn reggel, 88 éves korában hunyt el, 2013 óta volt a katolikus egyház feje. A Szentatya két nappal azután vesztette életét, hogy Olaszországban feljutást ünnepelhetett a másodosztályba (Serie B) az US Avellino 1912 focicsapat. A két dolognak látszólag semmi köze egymáshoz, ám az Avellino immáron sorozatban hatodszor jutott fel abban az évben, amikor éppen pápaváltás volt.

Az Avellino szurkolói feljutást ünnepelhettek két nappal Ferenc pápa halála előtt. Fotó: NurPhoto/Gabriele Maricchiolo

Az 1912-ben alapított campaniai klub 1944-ben újjáalakult, és ezt követően kezdett el nagyobb sikereket elérni. Többször is feljutott a harmadosztályba, így 1958-ban és 1963-ban is – előbbi évben XII. Piusz, utóbbiban XXIII. János pápa vesztette életét. 1978-ban történelmet írt az Avellino, hiszen első alkalommal jutott fel az élvonalba (Serie A), éppen abban az évben, amikor VI. Pál pápa, majd bő egy hónappal később a frissen megválasztott I. János Pál pápa is elhunyt.

Ferenc pápa halálának évében is feljutást ünnepelhet az Avellino

A csapat tíz éven át szerepelt az első osztályban, ám az 1988-as kiesése óta nem sikerült visszajutnia. A folytatásban inkább a másod- és a harmadosztály között ingázott az Avellino, 2005-ben például éppen feljutott a második vonalba – ugyanabban az évben, mint amikor elhunyt II. János Pál pápa. Nyolc évvel később, 2013-ban ismét a Serie C-ben ünnepelhetett feljutást a klub, ebben az évben XVI. Benedek lemondott a pápai trónról. Utóbbi egyházfőt követte I. Ferenc pápa, aki húsvéthétfőn hunyt el – éppen, miután az Avellino szombaton bebiztosította a Serie C bajnoki címét és ezáltal a feljutást a másodosztályba.

L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore di tutti i fedeli per la scomparsa di Papa Francesco.



Il Pontefice pochi mesi fa aveva benedetto e firmato la maglia del club. pic.twitter.com/ODGBl9dXFz — U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) April 21, 2025

I. Ferenc pápa ráadásul kapcsolatban állt az avellinói focicsapattal, idén januárban például éppen a klubnál járt, ahol megáldotta az együttest, és alá is írt egy mezt.

A Sorrento otthonában aratott győzelemmel biztosította be a feljutását az Avellino: