Újabb fordulat történt Kenderesi Tamás doppingügyében

– Hatályon kívül helyezés iránt lehetett még a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz fordulni, amit mi az erre vonatkozó határidőben meg is tettünk, a bíróság már értesített a befogadott kérelemről – mondta Hergenrőder Tamás, Kenderesi Tamás ügyvédje. – Ennek az eljárásnak speciális szabályai és persze újabb jelentős költségei is vannak. Akkor lehet ilyet kezdeményezni, ha például az egyenlő bánásmód követelménye vagy a meghallgatáshoz való jog sérült, vagy mondjuk a választott bíróság tévesen nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik vagy nem rendelkezik joghatósággal. Ilyen indok továbbá az is, ha a döntés összeegyeztethetetlen a közrenddel. Hozzátette, számukra a legjobb forgatókönyv az, ha már Svájcban igazságot szolgáltatnak és Kenderesi ártatlanságát kimondják, de az a lehetőség is fennáll, hogy az ügy visszakerül Magyarországra további intézésre.

A doppingügybe keveredett Kenderesi Tamás és csapata a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz fordult. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Mint azt Hergenrőder Tamás az m4sport.hu-nak elmondta, már beadták az iratokat a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz, ahol ezek kicserélése folyik, vagyis az ellenérdekelt felet tájékoztatják a beadványról, amire lesz lehetősége érdemben reagálni, ezt pedig a kezdeményező is megismerheti majd. Az ügyvéd beszámolt arról is, hogy Magyarországon is léptek az ügyben és büntetőeljárást kezdeményeztek. A jogi képviselő korábban adott interjújában már beszélt az általuk vélelmezett szabálytalanságokról.

– A szabálytalanul kezelt mintákkal kapcsolatban többek között szerkesztőprogramokkal összetákolt iratokban érkezett meg az indoklás. Bizonyos dokumentumok kelte és hitelessége kapcsán komoly aggályok vannak, azaz az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények gyanúja merült fel, a kivizsgálásuk folyamatban van – mondta.

Kenderesi Tamás doppingügye már másfél éve tart

A 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnok, 2016-ban Rio de Janeiróban 200 méter pillangón bronzérmes Kenderesi Tamásnak február végén emelkedett jogerőre doppingvétség miatt első fokon kiszabott négyéves eltiltása, miután a nemzetközi sportdöntőbíróság (CAS) elutasította az úszó fellebbezését és helybenhagyta a Magyar Antidopping Csoport (MACS) elsőfokú, elmarasztaló döntését – jegyezte meg az MTI.

A 28 éves Kenderesi 2022 októberében kapott értesítést arról, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később eltiltották. A tárgyalásával kapcsolatban korábban elmondta, felajánlották neki, hogy amennyiben elismeri a doppingvádat, kisebb mértékű büntetést kap, ő azonban, mivel – mint azt hangsúlyozta – „nem csinált semmit”, ezt nem volt hajlandó elfogadni.