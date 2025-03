Kenderesi akár a hazugságvizsgálatot is vállalja és Phelps kézfogásába is kapaszkodhat

– Azt mondták nekem, hogy sose felejtsem el azt, hogy ki vagyok – emlékezett vissza a Hír TV-nek adott interjúban Kenderesi arra a pillanatra, amikor a nemrégiben visszavonult Kapás Boglárka és Telegdy Ádám meglátogatta őt az ügy kirobbanásakor. A magyar úszók egy fényképet adtak neki, amelyen a riói olimpián a bronzérmes úszó éppen kezet fog a legendás Michael Phelpsszel.

Ez a folt örökre rajtam marad, ezzel tisztában vagyok már egy ideje, de megpróbálok előretekinteni, hogy mihez is kezdek az életemmel ezek után

– tette hozzá a magyar úszó a Hír TV-nek adott interjúban.

Több mint két éve húzódik Kenderesi ügye

Mint ismert, Kenderesit 2022 decemberében a biológiai útlevele adatai alapján gyanúsították meg doppingvétséggel, azóta nem versenyezhet. A pillangóspecialista doppingügye akkor robbant ki, amikor a WADA illetékesei a 2017-ben levett mintáit újravizsgálva, illetve a biológiai útlevelét tanulmányozva 2022-ben eltérésekre figyeltek fel.

Erről elsőként a több mint két éve, 2022 decemberében meggyanúsított pécsi úszó számolt be, aki már akkor tagadta a doppingvétség tényét, és azóta is kitart az igaza mellett. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság február végén több hónapos időhúzást követően meghozta az ítéletét , amiben elutasította Kenderesi Tamás fellebbezését, ezzel jogerőre emelkedett Kenderesi Tamás doppingvétség miatt első fokon kiszabott négyéves eltiltása.

Akkor az olimpiai bronzérmes úszó ügyvédje, dr. Hergenrőder Tamás arcpirítónak nevezte a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntését és kijelentette, a játszmának talán vége, de a mérkőzésnek még nincs. Az ügyvédje hangsúlyozta,

Kenderesinek semmi titkolnivalója nincsen, akár hazugságvizsgálatot is vállalna, mivel nem követett el semmit.

Kenderesi Tamás nem adja, fel keményen küzd az igazáért. Fotó: AFP/Tobias Schwarz

Kenderesi gumikesztyűje

Az olimpiai bronzérmes úszó szerint az elsőfokú eljárás során elképesztő közömbösséget tapasztalt a bíróság részéről.

– Hogy mennyire nem akarnak foglalkozni az ügyemmel, ez is elhangzik, mert éppen a bizottság egyik tagjának más elfoglaltsága van. Ez kétségbeejtő, mert az első pillanatoktól azt éreztem, hogy már döntöttek az ügyemben – hangzik el Kenderesi Tamás állítása a riportfilmben, aki elárulta, hogy az egyik szakértőjükre rá is szóltak a tárgyalás alatt, hogy fogja rövidebbre a mondandóját.

– Álljunk meg egy pillanatra, az életemről és a karrieremről van szó. Hallgassák meg őket – emlékezett vissza Kenderesi,

aki még a barátnője hátát is gumikesztyűvel kente be, ha látta, hogy a krém hatóanyagai között szteroid volt felsorolva.

Kenderesi csak ahhoz ért, hogy faltól falig ússzon

Kenderesi Tamással együtt ott volt a Hír TV stúdiójában dr. Hergenrőder Tamás ügyvéd is, aki az olimpiai bronzérmes úszót képviseli. Az ügyvédje szerint 65-70 mellékletet nyújtottak be eddig az ügyben, és most Svájcban folytatják a harcukat.

Az ügy előzményeihez hozzátartozik, hogy Kenderesi Tamás már 2017-ben szolgáltatott olyan mintát, amit az úgynevezett biológiai útlevélen (angol mozaikszóval ABP) alapuló vizsgálati módszer gyanúsnak ítélt. A magyar sportoló elmondása szerint ő csak ahhoz ért igazán, hogy faltól falig ússzon, és kétségek közé zuhant, amikor két éve megkapta a Magyar Antidopping Csoport (MACS) levelét a pozitív útlevéleredményéről.

A doppingügy kirobbanása előtt a rendszeres véradónak számító Kenderesitől 46 alkalommal vettek vérmintát, és jelentenie kellett, hogy az elmúlt három hónapban adott vagy kapott-e vért. A magyar úszó biológiai útlevelében is feltüntette, hogy 2022 áprilisában is vért adott.

Ám ezek a minták, akárcsak a 2017-ben levett vérminták, dr. Hergenrőder Tamás elmondása szerint hibásan kerültek be a rendszerbe. Az ügyvéd szerint erről tudomást sem akart venni a WADA, sem a CAS.

– A vizsgált vérminták kapcsán hiányzó mintákat talált Tamás családja, mivel megőrizték az összes doppingmintavételi lapját. Valahol valaki hibázott, a vérstabilitási pontszám (BSS) bizonyos mintáknál nem szerepel, és ezek hiányában ezt nem lehet beépíteni a biológiai útlevélbe – fejtette ki a magyar úszó ügyvédje. Február végén a Magyar Antidoppingcsoport (MACS) vezetőjének, Tiszeker Ágnesnak is rossz érzései voltak a hazai biológiai útlevélügyek miatt, amilyen Kenderesi Tamásé is volt.