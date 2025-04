Az Anfielden ünnepelte Szoboszlait és a Liverpool bajnoki címét a Barcelonáért rajongó pólós világsztár

Szoboszlai Dominik történelmet írt Liverpoolban, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a világ egyik legjobb csapatával első magyarként megnyerte a Premier League-et.

A Vörösök diadalát – közte Szoboszlai két gólpasszát és remek játékát – a helyszínen láthatta a világ egyik legjobb vízilabdázója, Manhercz Krisztián.

A Fradi játékosa az Anfield Road lelátóján élhette át az ünneplést, így testközelből tapasztalhatta meg a liverpooli szurkolók extázisát. Manhercz elárulta, ő ugyan a Barcelonáért rajong, de ki nem hagyta volna ezt az élményt. A Fradi kiválósága egy baráti társasággal érkezett Liverpoolba, és mint mondta, egy szerencsés véletlen tette lehetővé számára, hogy éppen a bajnokavató mérkőzésre jusson ki.

Barca-drukkerként is feledhetetlen az Anfield hangulata

– Nem is én lettem volna az eredeti utas, de az utolsó pillanatban lehetőségem adódott elmenni. Nagyon hálás vagyok Nyéki Balázsnak, hogy elengedett.

Vannak stadionok, ahol minden meccs különleges, és az Anfield pont ilyen.

Már egy sima bajnokin is elképesztő a hangulat, de most tényleg minden összeállt: bajnokavatás, fantasztikus atmoszféra, több tízezer ember extázisban – ez egy igazi futballünnep volt – állította a Fradi.hu kérdésére a világ- és Európa-bajnok pólós.

Manhercz szerint Szoboszlai igazi sztár Liverpoolban

Manhercz azt is a helyszínen tapasztalta meg, hogy a liverpooli drukkerek imádják Szoboszlait, aki kulcsszerepet játszott csapata 20. bajnoki címében. A stadionon belül és kívül is ezrek ünnepeltek, és a magyar játékos, Szoboszlai Dominik is kiemelt figyelmet kapott.

– Mindenhol volt egy Szoboszlai-mez, egy sál – ugyanúgy, ahogy Van Dijk vagy Szalah neve is jelen volt.

A szurkolók abszolút egy szinten kezelik a klub legendáival.

Látszik, hogy nemcsak a teljesítménye miatt kedvelik, hanem a kisugárzása, karaktere is sokat számít – állította a Ferencváros kiválósága, aki hozzátette, hatalmas sportteljesítmény, hogy Szoboszlai ilyen magaslatokba jutott egy világhírű klubban, inspirálva ezzel a fiatalokat és a szurkolókat egyaránt.