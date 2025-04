Lőw Zsolt puskát adott Gulácsiék kezébe, hogy ma történelmet írjon Lipcsében

A hatodik helyen állt a Lipcse a Bundesligában, amikor pár hete Lőw Zsolt segítségéért kiáltottak a klub vezetői, és kinevezték az idény végéig beugró vezetőedzőnek. Azóta a magyar szakember kettőből két győzelmet aratott (Hoffenheim 3-1, Wolfsburg 3-2), és máris felhozta Gulácsi Péteréket a Bundesliga negyedik helyére, ami már garantálná a BL-indulást. Ennek elérése a cél.

Lőw Zsolt lehet a Lipcse történetének legjobban rajtoló edzője a Bundesligában. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Lőw Zsolt pedig mindent bevet, hogy teljesítse a feladatot. Arról már korábban írtunk, hogy forradalmi újítást vezetett be, amin Németországban is ámulnak: a második félidő elején újabb bemelegítést vezényel a pályán. Most pedig a német Bild arról számolt be, hogy Lőw a héten nemcsak extra szabadnapokat adott a Lipcse játékosainak, hanem puskáét is adott a kezükbe – egy csapatépítő keretében paintballozni vitte Gulácsiékat.

– Nem akartunk egyszerűen elmenni egy étterembe, ahol mindenki vacsorázik, aztán hazamegy. Hozzáadott értéket akartunk teremteni, és ezt csapatépítő gyakorlattá alakítani – mondta Lőw a lapnak a paintballozásról. – Nagyon szórakoztató volt, a csapatnak volt egy újabb lehetősége az összekovácsolódásra. Mindenképpen megérte!

Lőw Zsolt ma Julian Nagelsmann elé kerülhet

A magyar edző ma történelmet írhat Lipcsében. Ha Lőw szombaton a Kiel ellen is sikerre vezeti a Lipcsét, ő lehet a klub történetének legsikeresebben rajtoló vezetőedzője a Bundesligában, ahol eddig rajta kívül csak Julian Nagelsmann tudott két győzelemmel kezdeni a klubban.

A Lipcse játékosai, Benjamin Sesko és Kosta Nedeljkovic puskával a kezükben. Fotó: NEDELJKOOVICKOSTA2/Instagram

– A Kiel soha nem adja fel k – hívta fel a figyelmet Lőw arra, hogy nehéz meccs előtt állnak. – Nagyon jól játszottak a legjobb csapatok ellen is. Nagy területet fednek le, kompaktak és veszélyesek lehetnek az ellentámadásokból. Trükkös meccs lesz nekünk. Tudjuk azonban, hogy ha újabb lépést teszünk a helyes irányba, jó helyzetben leszünk a szezon utolsó néhány hetében.

A Lipcse ma 15.30-tól fogadja a Kielt, amely 18 pontjával a Bundesliga utolsó helyén áll, de még van esélye a bennmaradásra.