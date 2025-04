Meglepő fordulat: a magyar válogatott újra összecsap Törökországgal

A magyar válogatott csütörtökön a papírformát érvényesítette. Tóth Amarissa és Bondár Anna is nála több száz hellyel alacsonyabban rangsorolt teniszező ellen nyert két játszmában, majd, bár már különösebb tét nélkül, de Babos Tímea és Stollár Fanny párosa is győzelmet aratott a görög duó ellen. Egy nappal korábban Belgium ellen Tóth és Bondár is kikapott a Billie Jean King-kupa euro-afrikai zónájának egyes csoportjában, a litvániai tornán, Babos és Stollár duója viszont akkor is nyert.

A beugró Stollár Fanny és Babos Tímea párosa eddig mindkét meccsét megnyerte a héten a Billie Jean King-kupában (Fotó: MTSZ/Bor Péter)

Babosék sikereit látva talán nem is baj, hogy az utolsó pillanatban változott a magyar válogatott összeállítása, hiszen Stollár Fanny az eredeti keretben nem szerepelt.

Magyarország–Törökország, a megszokott párosítás

Egy győzelmével és egy vereségével a magyar válogatott a csoportja második helyén végzett, s bár előzetes esélylatolgatásunkban azzal számoltunk, hogy kellene a csoportelsőség a franciák elkerüléséhez, végül nem így alakult.

Franciaország ugyanis – jelentős részben a korábbi junior világelső Clara Burel balszerencsés sérülése miatt – meglepetésre kikapott a saját csoportjában Törökországtól, így pénteken utóbbi lesz a magyar válogatott ellenfele a hét legfontosabb párharcában.