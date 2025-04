Orbán Viktor is gratulált Szoboszlai Dominik óriási sikeréhez

Az elmúlt hetek várakozása után immár hivatalossá vált, hogy a Liverpool az angol Premier League 2024/25-ös bajnoka. A mindent eldöntő találkozón Szoboszlai Dominik is a kezdőcsapatban kapott helyet, és ahogy az egész idényben, ma is kivette a részét a Vörösek sikeréből. A Liverpool korán hátrányba került, de a 16. percben már egyenlíteni is tudott: Szalah indítása után Szoboszlai gurított középre, Díaz pedig a kapuba sodorta a labdát. A magyar válogatott csapatkapitánya még egy gólból kivette a részét: a 63. percben egy kontra végén készített elő Szalahnak, aki a rövid alsó sarokba gurított, ez volt a liverpooliak negyedik találata.

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül Szoboszlai sikerét. Fotó: AFP

Orbán Viktor is gratulált Szoboszlai Dominiknek

A miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a magyar válogatott csapatkapitányának, hogy angol bajnok lett a Liverpool csapatával.

„Szép volt, Kapitány!” – írta Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Szoboszlai Dominik lett az első magyar Premier League-győztes

A Premier League 1992 óta íródó történetében Szoboszlai Dominik lett az első magyar, aki bajnoki címet ünnepelhetett, a másik három topliga (a német Bundesliga, az olasz Serie A és a spanyol La Liga) figyelembevételével pedig tizenhárom elődjéhez csatlakozott. A teljes lista itt tekinthető meg: