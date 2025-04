Feltámadó Fradi, szárnyaló Paks – kezdődik a Magyar Kupa végjátéka

A Paksi FC kiváló formában várja a kupacsatát: a csapat 2025-ben még veretlen, minden sorozatot figyelembe véve 13 győzelem és 3 döntetlen áll a neve mellett az év eleje óta. A tolnaiak legutóbb még 2024. december 14-én kaptak ki, akkor a bajnokságban a mérkőzés hajrájában fordított ellenük a Puskás Akadémia. A Paks a hétvégén sorsdöntő bajnokin 2-2-s döntetlent játszott a Puskás Akadémia ellen, a felcsútiak a hosszabbításban, Joel Fameyeh révén egyenlítettek, így a tolnaiak nem tudták megelőzni a PAFC-ot a tabellán.

A Paks sorozatban négy idegenben megvívott párharc után ezúttal otthon fogadja a Zalaegerszeget a Mol Magyar Kupa elődöntőjében. Fotó: Zaol.hu/Pezzetta Umberto

A Puskás Akadémia ellen több kulcsjátékos is mérföldkőhöz ért: Böde Dániel pályafutása 500. NB I-es meccsét játszotta, Papp Kristóf 250., Mezei Szabolcs pedig 100. alkalommal lépett pályára az élvonalban. A bajnoki hajrához közeledve a Paks a harmadik helyen áll az OTP Bank-ligában, 4 ponttal a listavezető Ferencváros mögött, és 1 ponttal lemaradva a második Puskás Akadémiától.

Kupasorozat: mindkét fél magabiztosan jutott el az elődöntőig

A Paks az idei kupakiírásban eddig valamennyi mérkőzését idegenben vívta meg, és egyaránt magabiztosan gyűrte le ellenfeleit:

Mezőörs KSE–Paks 0-3 Budapest Honvéd–Paks 1-5 Mezőkövesd Zsóry FC–Paks 0-3 Kisvárda Master Good–Paks 0-1

Bognár György tanítványai a nyolcaddöntőtől kezdve már másodosztályú gárdákkal találkoztak, így különösen a Mezőkövesd és a Merkantil Bank Liga éllovasa, a Kisvárda elleni siker számít értékes skalpnak. A ZTE szintén idegenbeli győzelmekkel kezdte a sorozatot, és hazai pályán biztosította helyét az elődöntőben:

FC Hatvan–ZTE 0-4 Szentlőrinc–ZTE 1-2 Karcagi SE–ZTE 1-2 ZTE–Nyíregyháza Spartacus 2-0

A zalaiak 2023-ban már elhódították a Magyar Kupát, és ezúttal is abban reménykednek, hogy az idény végi nehézségek ellenére sikerül meglepetést okozniuk. Az OTP Bank Ligában jelenleg a kiesés elkerüléséért küzdenek, de a kupaszereplés új lökést adhat számukra.

A két csapat utolsó öt egymás elleni meccse: 2024.02.16: Paks–ZTE FC 3-4 2024.05.11: ZTE FC–Paks 1-1 2024.0810.: ZTE FC–Paks 3-1 2024.11.24: Paks–ZTE FC 2-2 2025.03.29: ZTE FC–Paks 1-1

Több sérült a ZTE-nél

A 2023-as kupagyőztes Zalaegerszeg játékosai vasárnap délelőtt már egy könnyített, átmozgató edzéssel kezdték meg a felkészülést a keddi elődöntőre, közvetlenül a szombati bajnoki után. A Debrecen ellen be- majd lecserélt védő, Oleksandr Safronov jól van: egy ütközés során a fejére kapott ütést, rövid időre elvesztette az eszméletét, de az orvosi vizsgálatok megnyugtató eredménnyel zárultak, vasárnap már a többiekkel tréningezett – számolt be róla a Zaol.hu.

A portál beszámolója szerint Medgyes Sinan játéka már nem ennyire egyértelmű, ahogyan a DVSC elleni összecsapást kihagyó Dénes Csanád Vilmosé sem. Utóbbi azóta két edzésen is részt vett, de csak a találkozó előtt derül ki, hogy pályára léphet-e a Paksi FC ellen. Márton Gábor vezetőedző korábban nem kívánt a kupaelődöntőre fókuszálni a bajnoki feladatok előtt, ám a szakmai stáb már akkor is előre megtervezte, ki mennyit szerepelhet a két meccsen. A sérülések fényében ez a terv most némileg újragondolásra szorul.

Visszatérők Pakson

A sérüléséből visszatérő Windecker József a Puskás Akadémia ellen már csereként pályára léphetett, így nagy valószínűséggel az elődöntőben is bevethető lesz majd. További jó hír a tolnaiak számára, hogy a júniusban térd keresztszalag-szakadást szenvedő Hahn János újra edzésben van, a támadó már játszott a Paks második csapatában, ráadásul gólt is szerzett a Dunaharaszti MTK elleni mérkőzésen. Viszont a 30 éves csatár nem valószínű, hogy szerephez jut a Zalaegerszeg ellen.

Ádám Martin játéka is kérdéses az elődöntőben. A 28-szoros magyar válogatott támadó kihagyta csapata Nyíregyháza, MTK és Puskás Akadémia elleni bajnokijait. A Délmagyar.hu beszámolója szerint a Diósgyőr elleni meccsen kapott egy rúgást a térdére, ami begyulladt, majd visszatérését követően a Kisvárda elleni kupanegyeddöntőn combsérülést szenvedett. A portál úgy tudja, hogy Ádám szerencsés esetben akár már a ZTE elleni MK-mérkőzésre is felépülhet.

Örökrangadó a másik ágon

Szerdán a másik elődöntőben két örök rivális, a Ferencváros és az MTK Budapest csap össze a Groupama Arénában. A Fradi lendületbe jött az utóbbi hetekben, és már átvette a vezetést a bajnoki tabellán is, míg az MTK négy forduló óta nyeretlen az élvonalban. A párosítás külön pikantériája, hogy néhány nappal később a bajnokságban is megmérkőznek egymással, akkor az Új Hidegkuti Nándor Stadion ad otthont az összecsapásnak.

A Ferencváros eddig 24 alkalommal, az MTK 12-szer hódította el a Magyar Kupát – papíron tehát toronymagas favorit a zöld-fehér együttes, de a klasszikus rangadók sosem ígérnek könnyű mérkőzést. A sorozat május 14-én esedékes döntőjét ezúttal is a budapesti Puskás Arénában rendezik meg, az elődöntőket és a finálét az M4 Sport élőben közvetíti.