A Puskás Akadémia tett egy nagy szívességet a Ferencvárosnak

Sokáig úgy tűnt, mintha a Puskás Akadémiának és az MTK-nak is minden mindegy lenne. Inkább tűnt a két csapat találkozója felkészülési mérkőzésnek, mint komoly tétre menő bajnoki meccsnek, pedig a tét tényleg roppant komoly volt. A felcsútiak a bajnoki címre hajtanak, és nemigen hibázhatnak, ha távol akarják maguktól tartani a címvédő Ferencvárost. Az MTK ugyanakkor nyugodtan futballozhat, hiszen a dobogó elérésére kevés az esélye, a kieséstől cseppet sem kell tartania.

A párharcokhoz hasonlóan a mérkőzés is döntetlen lett Felcsúton Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Éppen ezért hatott meglepetésként a Puskás Akadémia visszafogott játéka, és a házigazda csak akkor élénkült meg, amikor a 38. percben gólt kapott,

Molnár Rajmund 10 méterről, kapásból lőtte a hálóba Molnár Ádi beadását. Gyorsan érkezett a válasz, Jonathan Levi a kezdőkörből indult meg lendületesen, és a szóló végén 17 méterről helyezte a labdát a kapuba.

Ezzel le is írtuk az első félidő összes említésre méltó eseményét.

A szünet után eleinte már jobban hasonlított a Puskás Akadémia egy bajnokaspiránsra, de továbbra is lassú és unalmas játék zajlott a pályán. Akadt néhány helyzet itt is, ott is, a hajrában az MTK állt valamivel közelebb a gólhoz, de egyik háló sem rezdült már meg. A felcsúti csapat biztosan marad az élen, függetlenül a Ferencváros eredményétől, ám ezzel a döntetlennel a Fradi kezére játszott.

NB I, 26. forduló:

szombat

Kecskemét–Győr 1-1 (0-0), Kecskemét, 1500 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Lukács (88.), illetve Bitri (96.) Paks–Nyíregyháza 2-0 (1-0), Paks, 2000 néző jv.: Vad II, gólszerzők: Papp (21.), Osváth (66.) Debrecen–Diósgyőr 4-1 (1-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5244 néző, jv.: Bognár, gólszerzők: Bárány (26., 52., 69., a harmadikat 11-esből), Domingues (55.), illetve Edomwonyi (17.) vasárnap Fehérvár–Zalaegerszeg 0-2 (0-1), Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2193 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Croizet (24., 55.) Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-1), Felcsút, Pancho Aréna, 700 néző, jv.: Káprály, gólszerző: Levi (42.), illetve, Molnár R. (38.) Ferencváros–Újpest 19.00 (tv: M4 Sport)