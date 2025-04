Kilátástalan fehérvári játék, megszakadt a ZTE nyeretlensége

Mindkét csapat érdekelt volt hét közben a Magyar Kupában. A Fehérvár az MTK ellen 4-2 vereséggel búcsúzott, a Zalaegerszeg pedig 2-0-ra legyőzte a Nyíregyházát, és az elődöntőben a Pakssal találkozik majd. A ZTE két nappal többet pihenhetett a nem túl jó bajnoki formának örvendő felek összecsapása előtt. A hazaiak egyszer, a vendégek egyszer sem tudtak nyerni az utóbbi öt fordulóban. Augusztusban 1-1-re zártak itt a felek, decemberben a székesfehérváriak 1-0-ra győztek Zalaegerszegen.

Croizet a hatodik és hetedik gólját jegyezte a szezonban. Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

A találkozó korai szakaszában a Fehérvár birtokolta többet a labdát, azonban a kapu előtt a Zalaegerszeg volt az aktívabb és a veszélyesebb. A 24. percben már gólra tudta váltani újabb helyzetét a ZTE: Dénes Vilmos kapott egy remek indítást a jobboldalon, a 20 éves játékos tökéletesen centerezett Croizet fejére, a francia támadó pedig védhetetlenül fejelt a kapuba (0-1).

Hiába a fehérvári szerkezetváltás, a ZTE megduplázta előnyét

Pető Tamás is látta, hogy nem működik, amit előzetesen elgondolt. A Fehérvár nem jelentett igazi veszélyt a zalaegerszegi kapura, ráadásul hátrányban is voltak a hazaiak. Nem várt tovább a változtatásokkal a vezetőedző: Simut helyére Holender, Petrov helyére Katona Mátyás érkezett a szünetben, így szerkezetet is váltott a Vidi.

Ennek ellenére továbbra is a Zalaegerszeg játszotta a veszélyesebb és eredményesebb futballt. Az 55. percben megduplázták előnyüket a vendégek: egy begyakorolt szabadrúgás kombináció végén Croizet szerezte meg saját maga és a csapat második találatát (0-2). A gólpasszt Mim jegyezte fejjel.

Élesedik a küzdelem

Az már biztos, hogy a nyolcadik és a kilencedik helyen zárja a fordulót a Fehérvár és a Zalaegerszeg, ráadásul a ZTE egy pontra közeledett. A Vidi továbbra is gödörben, a kupabúcsú mellett immár négy forduló óta nyeretlen.

A Debrecen tegnapi sikerével tovább sűrűsödött a mezőny. A kiesőhelyen álló Nyíregyháza is mindössze hat pontra van a Fehérvártól.