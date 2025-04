Ronnie O’Sullivan óriási pofont adott a sznúkerrajongóknak

Nem így képzelték a hétfő estéjüket azok a sznúkerrajongók, akik a sheffieldi Crucible színházban zajló világbajnokság hétfő esti szakaszára vettek jegyet. Ronnie O’Sullivan és Pang Csün-hszü, valamint Luca Brecel és Ting Csün-huj helyi idő szerint 19.10 kezdtek el játszani, de mindkét meccsből már csak egy frém maradt. A 2023-as győztes Brecel 19.25-kor, a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivan 19.27-kor zárta le a maga meccsét, így lett teljes a vb-negyeddöntő mezőnye. Ronnie O’Sullivan újabb kínai játékos, Sze Csia-huj ellen folytatja, Brecel ellenfele a világelső Judd Trump lesz.

A világelső Judd Trump negyeddöntős a sznúker-világbajnokságon, Ronnie O’Sullivan csak a döntőben futhat össze vele (Fotó: AFP/Xinhua/eyevine/Lo Ping Fai)

A hétfő esti szakaszra a legolcsóbb jegyek 50 fontba (kb. 24 ezer forint) kerültek, ezért az árért bő negyedóra sznúkerélmény valódi pofonnal ér fel. A sznúkerrajongók, akik megvásárolták ezeket a belépőket, vélhetően inkább három-négy óra játékra számítottak.

Ronnie O’Sullivan a világbajnokság utolsó negyeddöntőse

Persze mire elérkezett az esti program ideje, már sejthették a szurkolók, hogy lejjebb kell adniuk az igényeikből, ám még a két 12-4-es álláshoz képest is a legrosszabb forgatókönyv következett be: mind Ronnie O’Sullivan, mind Luca Brecel azonnal begyűjtötte a továbbjutáshoz hiányzó egy frémet, viszont százas bréket egyikük sem lökött.

Brecel volt a gyorsabb két perccel, aki a két évvel ezelőtti, az ő győzelmével véget ért vb-n mutatott formáját idézi, lényegében először a világbajnoki cím megszerzése óta.

Utolsóként pedig Ronnie O’Sullivan jutott be a negyeddöntőbe, de ez csak a menetrend eredménye: a nyolc versenyben maradt játékos közül a Rakéta veszítette eddig a legkevesebb frémet az idei világbajnokságon, a két meccsén összesen nyolcat.

Ki állíthatja meg Ronnie O’Sullivant a vb-n?

S még a sorsolás is neki kedvez: a felső ágon rajta kívül csak olyan játékos maradt versenyben, aki még sosem játszott vb-döntőt. Csaónak és Wakelinnek már a negyeddöntő is új egyéni csúcs, az egyikük elődöntőt is játszhat majd.