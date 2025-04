Ronnie O’Sullivan Carter legyőzése után: Azt hittem, felrobbanok

Több mint három hónapos kihagyás után állt asztalhoz versenyen Ronnie O’Sullivan, aki a sheffieldi sznúker-világbajnokság első fordulójában a vele nem túl jó viszonyban lévő Ali Carter ellen mérkőzött meg. A találkozó első szakasza után még csak 5-4-re vezetett a hétszeres világbajnok, de szerdán három darab százas bréknek is köszönhetően sorozatban öt frémet nyert, így 10-4-es győzelemmel jutott be a második körbe. Az idényben 10 tornától is visszalépett O’Sullivan a Carter elleni sikerét követően beszélt az elmúlt időszak nehézségeiről is.

Ronnie O’Sullivan pályafutása során 29. alkalommal jutott a sznúker-világbajnokság második fordulójába. Fotó: AFP/Oli Scarff

Ronnie O’Sullivan nyilatkozata Ali Carter legyőzése után

– Megpróbáltam megszabadulni a problémáimtól, mert odáig jutottam, hogy nem tudtam elviselni a játékomat. Láttam, hogy mi a baj, de nem tudtam, hogyan javítsam ki. Volt olyan időszak, amikor nem tudtam lökni a dákóval, és ez ijesztő volt, még ha néhány éve is történt már hasonló velem – mondta a vb-re a szaúd-arábiai akadémiáján is készülő hétszeres világbajnok. – A világbajnokság előtt többször is megfordult a fejemben, hogy kell-e ez nekem.

Azt hittem, felrobbanok vagy össze fogok omlani, ha idejövök,

de Steve Peters (O’Sullivan sportpszichológusa – a szerk.) meggyőzött az indulásról. Összességében büszke vagyok arra, hogy végül tényleg itt vagyok.

Még két évet ad magának

Nem meglepő, hogy az ellenfele által is megdicsért Ronnie O’Sullivan ilyen előjelek után elégedett volt a Carter elleni vb-meccsen nyújtott teljesítményével.

– Annyi volt az elvárásom magammal szemben, hogy nyerjek néhány frémet, így nem volt rajtam akkora nyomás, mint az elmúlt években. Jól sikerült ez a második szakasz, jól is éreztem magam, és sikerült is győznöm – nyilatkozta a 49 éves O’Sullivan.

Úgy jöttem ide, hogy még két évet adok magamnak. Nem fogok gálákra járni és hagyni, hogy valami elterelje a figyelmemet a játékról.

Talán egy hónap, talán hat hónap vagy talán egy év kell hozzá, de a kijelölt időn belül jól akarok teljesíteni, mert tartozom ezzel a sznúkernek és magamnak is. Most pedig mindent bele kell adnom ebbe a versenybe.

A világbajnoki nyolcaddöntőben a világranglistán 27., kínai Pang Csün-hszü lesz az ötödik kiemelt angol játékos ellenfele, a 13 nyert frémig tartó összecsapás szombaton délután kezdődik a Crucible Színházban.