Kimondták, hogy megkárosították a Liverpoolt – Slot reagált a hibára

Az Evertont irányító David Moyest a liverpooli derbi után az zavarta, hogy annak ellenére is megadták a meccs egyetlen gólját, a Vörösökét, hogy leshelyzet előzte meg. Amiatt volt érvényes Diogo Jota találata, mert bár Luis Díaz lesen volt, akkor még nem avatkozott játékba. Kollégájának, Arne Slotnak pedig az nem tetszett, hogy durva belépője után James Tarkowski nem ment azonnal zuhanyozni. Pedig ez lényegesen megkönnyíthette volna a Liverpool dolgát, hiszen a meccs elején történt az eset, amikor még 0-0 volt az állás.

Tarkowski még a sárga lappal sem értett egyet, pedig Slot és a PGMOL szerint rászolgált a pirosra is (Fotó: Northfoto/PA Wire/Peter Byrne)

A holland menedzser rámutatott, minden szakértő úgy vélekedett, a vendégek védőjének piros lap járt volna a kapott sárga helyett, de a VAR sem változtatta meg Sam Barrott játékvezető a pályán hozott döntését. Maga Moyes is elismerte, hogy az Everton szerencsés volt, hogy Tarkowski megúszta a kiállítást, miközben a Premier League-ben éllovas Liverpool ráfizethetett volna a belépőre, hiszen kisebb csodát jelentett, hogy Alexis Mac Allisternek csak néhány perces ápolásra volt szüksége, pedig a lába is eltörhetett volna.

Slot értékeli a beismerő vallomást

De minden jó, ha jó a vége, és szerencsére az argentin középpályás végig a pályán maradhatott. Utólag pedig a játékvezetőket tömörítő szervezet (PGMOL) elismerte, hogy Barrott és a videószobában ülő Paul Tierney is hibázott, Tarkowskinak járt a piros lap. Slot a vasárnapi, Fulham elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón reagált a közleményre.

Pozitívum, hogy elismerik a hibájukat. Mindannyian tudjuk, hogy hibákat követünk el az életben és a futballban, legyen szó a csapatunkról, rólam vagy a játékvezetőkről, és jó, hogy elismerjük, mi történt. Bár ez esetben szerintem mindenki számára egyértelmű volt a hiba, még a nem a Liverpoolnak szurkoló szakértők is így nyilatkoztak. Egyébként jó idényük van a játékvezetőknek Angliában. Volt, hogy hibáztak, de fontos, hogy ezek nem voltak hatással az egyes csapatok helyezéseire

– vélekedett a Liverpool vezetőedzője.

Slot hozzátette, remélhetőleg Mac Allistert nem csak az adrenalin vitte tovább, és nem sérült meg a meccsen, így a Fulham ellen is a rendelkezésére áll majd. A holland szakember azzal számol, hogy minden játékos bevehető lesz, akit szerdán az Everton ellen pályára küldött, Trent Alexander-Arnold és Joe Gomez ugyanakkor a vasárnapi bajnokit is kihagyja. A Liverpool trénere Conor Bradley és Alisson visszatérésében reménykedik, utóbbit agyrázkódás gyanúja miatt cserélték le a brazil válogatott Kolumbia elleni vb-selejtezőjén, és bár a kapusról utólag úgy nyilatkozott a Selecao csapatorvosa, hogy látszólag jól van, azóta nem lépett pályára.

Mikor lehet bajnok a Liverpool?

Slotot a sajtótájékoztatón megkérdezték arról is, szerinte mikor hódítja majd el a Liverpool a bajnoki címet. Szoboszlai Dominikék tizenkét ponttal előzik meg a szombaton éppen az Everton otthonába látogató Arsenalt és ha a két csapat a folytatásban sorra nyeri a meccseit, akkor a 35. fordulóban, a Chelsea elleni bajnoki után dől el végleg a trófea sorsa. Ha ez nem következne be, akkor egy héttel később az Ágyúsok elleni hazai mérkőzés után ünnepelhetnének a liverpooliak. Slot azonban nem gondol még erre.

– Elméletileg sok minden megtörténhet. Az Everton ellen is megtapasztaltuk, hogy milyen nehéz is megnyerni egy meccset a Premier League-ben. David Moyes elismerést érdemel a meccstervéért, megnehezítették a dolgunkat, így még inkább örülünk neki, hogy sikerült győznünk. De minden meccs kihívást jelent, és még nyolc van hátra belőlük. Most a Fulhammel csapunk össze, amely szintén jó idényt fut (a kilencedikek a PL-ben a londoniak – a szerk.). Nem elmélkedünk arról, hogy hány pont kell még. A Fulham elleni meccsre koncentrálunk, ugyanúgy a legjobbunkat kell nyújtani, mint szerdán az Everton ellen, hogy elérjük a kívánt eredményt – szögezte le Slot.