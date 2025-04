Így reagált Szoboszlai Dominik, amikor meglátta a lelátón a feleségét + videó

A Tottenham 5-1-es legyőzésével a Liverpool 2020 óta először lett a Premier League bajnoka. A Spurs elleni sikerben két gólpasszal is szerepet vállalt Szoboszlai Dominik a mérkőzés után elárulta, hogy a családja és az ismerősei a helyszínről szurkoltak neki, ezt pedig alátámasztották az érintettek reakciói is. Felesége, Buzsik Borka mellett édesapja, Szoboszlai Zsolt, továbbá a menedzsere, Esterházy Mátyás is üzent a PL első magyar bajnok focistájának sikerét követően.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is ott volt a Liverpool bajnokavatásán. Forrás: Instagram.com/borkabuzsik

Szoboszlai Dominik felesége, édesapja és menedzsere is megszólalt

Szoboszlai párja a közösségi oldalán egy videót tett közzé, amelyen látható, ahogyan feléje integet és puszit küld neki a férje. „Annyira büszke vagyok rád” – idézte Buzsik Borka felvételhez írt szövegét a Bors. A videó ide kattintva nézhető meg.

A labdarúgó menedzsere, Esterházy Mátyás szerint Szoboszlai Dominik a bizonyíték arra, hogy Magyarországról is el lehet jutni a legszűkebb elitbe. Úgy véli, hogy a siker révén a magyar labdarúgás a korábbinál magasabb polcra került. – Az, hogy az elmúlt években a Liverpoolnak nem sikerült megszereznie a bajnoki címet, most pedig Dominik második szezonjában igen, nagyon jól mutatja, hogy csapatkapitányunknak milyen fontos szerepe van ennek a bajnoki címnek a megszerzésében – fogalmazott a Szoboszlait képviselő Esterházy.

– Nagyon büszke vagyok Dominikra és az egész csapatra, fantasztikus élmény. Remek a hangulat, óriási sikert aratott a Liverpool. Most az ünneplésé a főszerep – mondta a Spíler TV-nek a 24 éves focista édesapja, Szoboszlai Zsolt.

Szoboszlai Dominik a 2024–25-ös idényben az eddigi 34-ből 32 PL-mérkőzésen lépett pályára, ebből 26 alkalommal kezdőként, és öt gólja mellett hat gólpasszt is kiosztott.