A 17 éves teniszező történelmet írt, majd a leggyűlöltebb játékossá vált

A világranglistán 549. helyezett játékos vasárnap ugyan vereséget szenvedett a müncheni tenisztorna selejtezőjében, de Gael Monfils visszalépése miatt szerencsés vesztesként mégis feljutott a főtáblára. Az első fordulóban Denis Shapovalov (29.) volt az ellenfele, és Diego Dedura-Palomero 7:6 (7-2), 3:0-s vezetésénél a kanadai feladta a mérkőzését. A 17 éves teniszező ezzel az első 2008-as születésű játékos lett, aki az ATP Touron mérkőzést tudott nyerni.

A 17 éves német teniszező, Diego Dedura-Palomero alaposan megünnepelte az első ATP-győzelmét. Fotó: TOM WELLER / DPA

A hazai közönség ugyan örült a balkezes német teniszező sikerének, a nézőket is meglepte, hogy mennyire örült a továbbjutásnak, az ellenfél feladása esetén ugyanis ez nem éppen megszokott dolog. Miután az ellenfelével és a székbíróval is kezet fogott, Diego Dedura-Palomero hatalmas ünneplésben tört ki, majd a salakba egy nagy keresztet is rajzolt, amelynek a közepébe később bele is feküdt, mintha keresztre feszítené magát.

Meggyűlölték a rajongók a 17 éves teniszezőt, Diego Dedura-Palomerót

Az esetről készült videó alatt megtalálható hozzászólások alapján a rajongók máris ítéletet mondtak a 17 éves játékosról: a többség számára máris rendkívül ellenszenvessé vált a reakciója miatt, hiszen egy ellenfél által feladott első fordulós meccsen aratott sikernek úgy örült, mint mások egy Grand Slam-győzelemnek sem. Ő azonban utólag sem bánta meg a tettét.

– Nagyon balszerencsém volt, mert a négy szerencsés vesztes közül először csak hárman jutottak a főtáblára, és éppen én nem. Ám aztán Monfilsnak köszönhetően én is főtáblás lehettem, meg is ölelt, olyan kedves volt tőle – nyilatkozta a mérkőzés után a német játékos.

Egyszerűen nem tudom szavakkal leírni, annyira boldog vagyok most, ez kész őrület.

Dedura-Palomero, akinek chilei édesapja és litván édesanyja van, a nyolcaddöntőben a belga Zizou Bergs (50.) ellen mérkőzik meg csütörtökön. Ugyanezen a napon Marozsán Fábián (77.) a negyedik kiemelt francia Ugo Humbert-rel (21.) találkozik Münchenben, a legjobb 16 között. A két párosítás győztese egymással csap össze a negyeddöntőben.