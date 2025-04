Újoncok és világbajnokok is parádéztak az asztal mellett

A rendezvény nemcsak a teqball legnagyobb neveit vonzotta, hanem az amatőr versenyzők, valamint az utánpótlás korúak számára is egyedülálló lehetőséget biztosított a fejlődésre és a versenyszellem próbára tételére. A kiemelt hazai torna nívóját emelte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is világbajnoki kvalifikációt szereznek a legjobbak. A kétnapos program során a versenyszámok széles spektrumát láthatták a résztvevők.

Fotó: teqballhungary.hu

Az első versenynapon az utánpótlás korosztályú versenyzők is bemutatták tudásukat. Az Országos Utánpótlás Teqball Bajnokságban a legfiatalabb teqball tehetségek is lehetőséget kaptak arra, hogy megmutassák, milyen magas szinten űzik ezt a sportot. Az utánpótlás versenyszámok mellett a profi kategória legjobb versenyzői is asztalokhoz álltak, akik komoly küzdelmeket vívtak a döntős helyekért. A nap végére kialakult a másnapi döntősök névsora is. A második napon sem maradtak el a izgalmas összecsapások. A délelőtt folyamán az amatőr egyéni és páros versenyszámok zajlottak, ahol a látogatók rengeteg látványos pillanatot élhettek át. Az amatőr kategória ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett, és az esemény egyértelműen hozzájárult a sportág további népszerűsítéséhez.

Fotó: teqballhungary.hu

A nap fénypontjaként kerültek sorra a profi kategóriák döntői, ahol már nemcsak a teqballtudásról, hanem a pszichológiai felkészültségről és az állóképességről is szóltak a mérkőzések. Az utolsó mérkőzéseket megelőzően a Magyar Teqball Szövetség elnöke, Janó Márk köszöntötte a versenyzőket és a szurkolókat, hivatalosan is megnyitva a 2025-ös bajnoki idényt.

A versenyteljesítmények és az izgalmas döntők egyértelműen megmutatták, hogy a teqball már nemcsak egy feltörekvő sportág, hanem valódi kihívást jelent a nemzetközi mezőnyben is.

A 2025-ös Mol Országos Teqball Bajnokság első fordulója tehát sikeresen zajlott le, és ismét egyértelművé tette, hogy a teqball hazai és nemzetközi szinten is komoly figyelmet érdemel. A rendezvény nemcsak a legjobbak számára biztosított lehetőséget a fejlődésre, hanem az amatőrök és a fiatal tehetségek számára is kihívásokat és élményeket kínált. A sportág jövője tehát biztosítottnak tűnik, és remélhetőleg a következő fordulók is hasonlóan izgalmas versenyeket hoznak majd. A MolOrszágos Bajnokság következő fordulója május 31. – június 1. között zajlik Szombathelyen.

Mol Országos Teqball bajnokság. Női egyéni: 1. Izsák Anna (Puskás Akadémia), 2. Dezsényi Zsófia (Rába ETO); Férfi egyéni: 1. Csábi Milán (Infinity Teqball), 2. Cséri Soma (Infinity Teqball), 3. Dombai Gergő (Infinity Teqball); Női páros: 1. Péchy Petra & Vicsek Nóra (REAC Sportiskola SE), 2. Kota Gabriella & Ács Krisztina (Rába ETO); Férfi páros: 1. Bányik Csaba & Katz Balázs (Rába ETO), 2. Cséri Soma & Dombai Gergő (Infinity Teqball), 3. Levik Boldizsár & Tóth Benjámin Patrik (Rába ETO); Vegyes páros: 1. Péchy Petra (REAC Sportiskola SE) & Blázsovics Ádám (Phoenix Teqball Academy SE), 2. Ács Krisztina & Bányik Csaba (Rába ETO), Kota Gabriella & Katz Balázs (Rába ETO)