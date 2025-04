Tímár Krisztián óvatos duhajként tért vissza Fehérvárra

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Fehérvár vezetősége megunta a rossz eredményeket, és kirúgta Pető Tamást. A távozó vezetőedző utódja pedig a Nyíregyházától menesztett Tímár Krisztián lett. A székesfehérvári klub hivatalos oldalán erősítette meg, hogy a klubnál korábban játékosként és edzőként is dolgozó szakember visszatért az együtteshez. Tímár Krisztián vezetőedző munkáját asszisztensedzőként az a Szalai Tamás segíti majd, aki Tímárhoz hasonlóan játékosként és edzőként is dolgozott már a Vidi sikeréért.

Tímár Krisztián meglehetősen rövid távú szerződést írt alá Székesfehérváron Fotó: Fehérvárfc.hu

Tímár legutóbb a Nyíregyházát irányította, néhány nappal ezelőtt pedig a Gyirmót ajánlatát utasította vissza egy rövid gondolkodási idő után. Immár világos a döntés oka: Tímár a Fehérvár kedvéért mondott nemet az NB II-es ajánlatra.

A Fehérvár csak rövid távú szerződést kötött Tímár Krisztiánnal

Ugyan a Fehérvár hivatalos közleményében nem tér ki rá, de a Csakfoci információi szerint az együttes szokatlan megállapodást kötött Tímárral: a 45 éves szakember állítólag mindössze két hónapra szóló szerződést írt alá, vagyis a szezon végéig kötelezte el magát a Vidinél. Úgy hírlik, hogy még sikeres szereplés – tehát az élvonalban maradás – esetén is újratárgyalják a kontraktust. Amennyiben viszont kiesne a csapat, úgy a klub jövője és irányítása is számos kérdést vethet majd fel, ezekről azonban most nem egyeztettek a felek.

A friss kinevezés után az átalakuló stáb bemutatkozására nem kell sokat várni: Tímár Krisztián és csapata vasárnap, az MTK Budapest elleni hazai bajnokin ülhet először a kispadra az OTP Bank Liga 28. fordulójában.

Tímár Krisztián: Nem lehetett nemet mondani

– Fehérváron élőként olyan felkérést kaptunk a Viditől, úgy, hogy Szalai Tamás kollégámmal mindketten játszottunk és edzőként is dolgoztunk már itt, amire nem lehetett nemet mondani – árulta el Tímár a klub honlapjának adott nyilatkozatában.

Hozzátette, hogy ki akarja harcolni a bennmaradást, épp ezért nagyon fontos, hogy a fejek pozitívak maradjanak, higgyenek a játékosok az elvégzett munkában.

– Van egy játékfilozófiánk, elképzelésünk, a lehető legjobban fel fogunk készülni az MTK-ból, és meccsről meccsre haladva ki kell harcolnunk a bennmaradáshoz szükséges pontokat. Nehéz a sorsolás, de bízom a csapatban és a saját munkánkban is, hogy tudunk új impulzust adni. Mindenkitől száz százalékra van szükség a bennmaradáshoz – zárta gondolatait a Fehérvár új vezetőedzője.

Nagyon nehéz a Vidi sorsolása

A Vidi előnye jelenleg négy pont a már kiesőhelyen álló Debrecennel szemben, ugyanakkor talán a fehérváriak sorsolása a legnehezebb az NB I hajrájában az alsóház csapatai közül.

Így akár az is könnyen előfordulhat, hogy az utolsó fordulóban rendezendő Fehérvár FC–Debrecen mérkőzés dönt majd a bennmaradás sorsáról.