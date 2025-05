Antony lefejelte Fernándezt, Zidane-t akarta másolni a döntőben?

Maresca Cole Palmert méltatta

A Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca a mérkőzést követően adott interjújában ismét felhívta a figyelmet arra, hogy csapata lényegesen hátrányosabb helyzetből várta a döntőt, mint ellenfele. – A Betis 48 órával többet pihenhetett a finálé előtt, ez pedig egy ilyen szintű mérkőzésen óriási különbséget jelent. Ráadásul ők pénteken már egy tét nélküli bajnokit játszottak, míg nekünk vasárnap még a Bajnokok Ligája-indulás volt a tét – fogalmazott.

Maresca külön kiemelte a fiatal angol válogatott Cole Palmer teljesítményét, aki két gólpassz jegyzett a döntőben. – Cole fantasztikus volt, de az egész csapat megérdemli az elismerést. Az idény során sok akadállyal kellett megküzdenünk, de most történelmet írtunk – folytatta a Chelsea mestere.

A 45 éves tréner végezetül arról is beszélt, mennyit fejlődött a csapat a szezon során. Mint mondta, az idény elején ugyan jöttek a győzelmek, de a mutatott játékkal még nem volt elégedett. – Fiatal csapat vagyunk, sokat szenvedtünk az idény közben, de lépésről lépésre haladtunk előre. Legyőztük a Nottingham Forestet, és most elhódítottuk a Konferencialiga trófeáját is, ez hatalmas teljesítmény. A döntőben is mindenki segítette a másikat, és úgy érzem, a Chelsea-projekt most valóban jó irányba tart – zárta gondolatait.