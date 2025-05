Cristiano Ronaldo nem csak focizik: vagyona és üzleti eredményei is lenyűgözők

Cristiano Ronaldo neve egyet jelent a futballal, de az elmúlt években legalább ennyire összeforrt a pénzügyi sikerekkel és a vállalkozói szemlélettel is. A 40 éves portugál sztár nemcsak a pályán, hanem az üzleti életben is elképesztő eredményeket ért el: 2024-ben nettó vagyonát 550 és 650 millió dollár közé becsülték, amely óriási fizetésének és egyre bővülő befektetéseinek köszönhető.

Cristiano Ronaldo nemcsak a futballban sikeres, hanem az üzleti életben is (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

A világ legjobban fizetett futballistája

Ronaldo 2023 óta a szaúdi al-Nasszr csapatát erősíti, ahol szerződését a közelmúltban újabb egy évvel hosszabbították meg. A megegyezés értelmében 2026 nyaráig marad Rijádban, éves fizetése pedig eléri a 200 millió eurót, amivel továbbra is a világ legjobban kereső labdarúgója marad. Ez azt jelenti, hogy havonta mintegy 6,9 milliárd, naponta 222 millió, óránként pedig 9,2 millió forintot keres – még alvás közben is. A klubvezetés ráadásul öt százalékos tulajdonrészt is kínált neki az al-Nasszrban, így nemcsak játékosként, hanem résztulajdonosként is beírhatja magát a klub történetébe.

Cristiano Ronaldo eközben üzleti birodalmat épít

Ronaldo évek óta tudatosan építi üzleti portfólióját, amely mára rendkívül szerteágazóvá vált:

Pestana CR7 szállodalánc: A portugál Pestana Hotel Grouppal közösen indított szállodalánc első egysége Ronaldo szülővárosában, Funchalban nyílt meg, majd Lisszabonban, Madridban és New Yorkban is terjeszkedtek.

CR7 márka: Saját divatmárkája ruhákat, cipőket, parfümöket, szemüvegeket és kiegészítőket kínál, sőt, férfi és női fehérneműket is gyártanak.

Fitness és edzőtermek: 2016-ban indította el a CR7 Crunch Fitness edzőterem-hálózatot, amely jelenleg Spanyolországban és Portugáliában működik.

Éttermek: A Grupo Mabel Capitalban Rafael Nadallal, Pau Gasollal és Enrique Iglesiasszal közösen üzemeltetnek luxuséttermeket Ibizán, Beverly Hillsben, Dohában és Madridban.

Hajátültetési klinika: Ronaldo Spanyolországban alapított hajátültetési klinikát, amelyben 50 százalékos tulajdonrésze van, a cég vezérigazgatója pedig párja, Georgina Rodríguez.

Magánrepülőgép-bérlés: Magángépeit bérbe adja, ami az egyik legjövedelmezőbb vállalkozása. A bérleti díj akár óránként 3000 euró is lehet.

Az 40 éves focista befektetései az elmúlt években tovább bővültek:

Vista Alegre: 17,3 millió euróért vásárolt 10 százalékos részesedést a portugál luxusporcelán-gyártóban, és 30 százalékot a cég spanyol leányvállalatában.

Filmipar: Matthew Vaughn brit producerrel közösen alapított független filmstúdiót, UR-MARV néven, amely már két akciófilmet is készített.

Média: Részesedést szerzett a Medialivre médiavállalatban, amely többek között a Correio da Manhã és a Record című lapokat is kiadja.

Technológia: Befektetett a Whoop nevű amerikai sporttechnológiai cégbe, amely világszerte terjeszkedik.

Ingatlan: Portugália legdrágább luxusvilláját építteti Cascaisban, de több ingatlana is van Lisszabonban és Funchalban.

A közösségi média ereje

Ronaldo nemcsak a pályán és az üzleti életben, hanem a közösségi médiában is rekorder: több mint egymilliárd követője van a különböző platformokon, éves reklámbevétele pedig eléri a kilencvenmillió eurót. Saját YouTube-csatornája is van, amelyen keresztül tovább erősíti márkáját.

Az ötszörös aranylabdás támadó példátlan futballkarrierje mellett üzleti érzékével is kitűnik: tudatosan épített márkát, diverzifikált befektetéseket és nemzetközi üzleti birodalmat hozott létre. Bár pályafutása lassan a végéhez közeledik, pénzügyi és vállalkozói sikerei biztosítják, hogy a CR7 név még hosszú évekig a csúcson maradjon.