Cristiano Ronaldo döntött a jövőjéről, irdatlan pénzt kereshet

Cristiano Ronaldo 2023-ban kezdte meg a szereplését a szaúdi ligában, és azóta az al-Nasszr színeiben 84 tétmeccsen 75 gólt szerzett. Ahogy azt korábban jeleztük, a február 5-én már a 40. születésnapját ünneplő portugál klasszis jelenlegi szerződése az idény végén, azaz a nyáron lejár. Most a portugál Abola azonban eloszlatta a kételyeket Ronaldo jövőjéről: a lap információja szerint eldőlt, hogy egy évvel, 2026 nyaráig meghosszabbítja a szerződését az al-Nasszrrel.

Cristiano Ronaldo hamarosan újra aláírhat az al-Nasszr csapatával. Fotó: Fabio Ferrari

Az Abola cikke szerint Ronaldo őrült összeget kaphat, az új szerződése szerint egy évre kétszázmillió euró (mintegy 82 milliárd forint) üti a markát.

Ez azért is logikus, mert Ronaldo szeretne ott lenni a 2026-os világbajnokságon, amelyre a portugál válogatott akár a magyarok ellen is selejtezhet. Azzal, hogy további egy évet marad az al-Nasszr színeiben, biztosítja addig is a folyamatos játékát, ami eddig elég volt neki ahhoz, hogy továbbra is meghívót kapjon a válogatottba.

A pénzen kívül mi motiválja még Ronaldót Szaúd-Arábiában?

Másrészt Ronaldo még nem volt szaúdi bajnok, 2023-ban és 2024-ben is második lett az al-Nasszr, amely jelenleg csak a harmadik helyen áll, a hátránya ráadásul kilenc pont. Tehát idén sincs garancia a bajnokság megnyerésére, márpedig Ronaldo büszke arra, hogy eddig az összes országban volt bajnok, ahol légiósként megfordult. Szaúd-Arábiában a hosszabbítással ad magának még egy esélyt erre.

Ronaldo korábban azt is egyértelművé tette, hogy szeretné elérni az ezer gólos álomhatárt karrierje során. Jelenleg 917 találatnál tart, a plusz egy évvel akár meg is lehet az ezer.