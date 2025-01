A Liverpool és a Bayern München a tűzzel játszik, aminek rossz vége lehet

Mohamed Szalah kitett egy fotót az Instagram-oldalára, nem fűzött hozzá egy szót sem, mégis hullámokat vert vele Angliában , mert az egyiptomi mellett épp Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold szerepelt a képen, akiknek vele együtt a nyáron lejár a szerződésük a Liverpoollal. Sokan valamiféle kódolt üzenetnek értelmezték Szalah posztját, ebből is látszik, hogy pattanásig feszült a helyzet a Liverpool szerződéshosszabbítási ügyében.

Kérdés, hogy Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik még meddig erősíti együtt a Liverpoolt. Fotó: PA/PA Wire/PA Images

Jogos kérdés, hogy miként juthatott el a Premier League-et és a Bajnokok Ligája alapszakaszát is vezető, tehát az idény első felében szárnyaló Liverpool addig, hogy a keret legfontosabb játékosai közül három is a távozás küszöbén áll, mert a jelenlegi szerződésük az utolsó fél évébe lépett. Ezt általában a klubok nem várják meg, a legnagyobb értékeikkel még azelőtt hosszabbítanak, hogy mások tárgyalást kezdeményezhetnének velük. A Liverpool azonban kicsúszott ebből a határidőből, január elseje óta Szalah, Van Dijk és Alexander-Arnold szabadon tárgyalhat arról, hogy a nyártól hol folytatja a karrierjét, sőt előszerződést is köthet más együttesekkel.

Ez rendkívül bosszanthatja a Liverpool szurkolóit, hiszen Szalah a jelenlegi idényben is kimagasló, 27 tétmeccsen 21 gólja és 17 gólpassza van, Van Dijk csapatkapitányként vezére a csapatnak, Alexander-Arnold pedig saját nevelésű játékosként igazi ikonja a klubnak. A tárgyalások ugyanakkor nem haladnak előre, Szalah folyamatosan nyomást helyez a klubra, nemrég már kijelentette, hogy a mostani az utolsó idénye a Liverpoolban. Ez tényszerűen – jelen állás szerint – igaz is, de az egyeztetések vélhetően még nem szakadtak meg a felek között.

A Liverpool és a Bayern háza táján is ólálkodik a Real Madrid

Van Dijk és Alexander-Arnold csendesebb a saját ügyében, de utóbbit már többször összeboronálták a Real Madriddal, amely a sérült Dani Carvajal helyére nézte ki őt a jobbhátvéd posztjára. A legújabb hírek szerint pedig a holland ügynöksége is felvette a kapcsolatot a királyi gárdával. Egy biztos: ha távoznak, az nagyon fájhat majd a Liverpoolnak, ráadásul még pénz sem jön értük, ami némi gyógyírt jelenthetne.

Hasonló gondokkal küzd a Bayern München is, amelyben Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies és Leroy Sané szerződése is lejár a nyáron. Neuer esete tűnik a legegyszerűbbnek, mivel Max Eberl sportigazgató december elején már arról beszélt, hogy előrehaladottak a tárgyalások a 38 éves kapussal. A többieknél bonyolítja a helyzetet, hogy a bajor sztárcsapatnál Jamal Musiala szerződése áll a fókuszban, noha az ő megállapodása 2026 nyaráig érvényes, de vele nem szeretne ilyen nehéz helyzetbe kerülni a Bayern, ezért már most magához akarja láncolni hosszabb távra. A Musiala-ügy pedig a távozófélben lévők tárgyalására is kihatással lehet.

Joshua Kimmich szerződése is lejár a Bayern Münchennél. Fotó: ZUMAPRESS.com

A hírek szerint Kimmich látni szeretné, hogy Musiala milyen feltételekkel kaphat új szerződést, mert önmagára, hozzá hasonlóan, a Bayern következő korszakának meghatározó alakjaként tekint. A korábban a Real Madriddal hírbe hozott Davies és Sané pedig közeli barátja Musialának, így az ő maradásuk elősegíthetné a 21 éves klasszissal való tárgyalásokat is. Még nincs veszve semmi, de már más csapatokat is meghallgathatnak.

Kanadai csatár lehet az egyik nagy fogás a nyáron

Bár a Liverpool és a Bayern kerülhet a legnagyobb bajba több sztár egyidejű elvesztésével, vannak más érdekes esetek is a lejáró szerződésűek piacán. Eljöhet a várva várt áttörés a kanadai Jonathan David számára, aki most már zsinórban az ötödik idényében termel stabilan tíz gól felett a Ligue 1-ban. A 24 éves kanadai csatár a mostani szezonban 16 bajnokin 11 gólt szerzett a Lille-ben és a BL-ben is hat meccsen négy gólt számlál. A 45 millió euróra értékelt támadó nagy fogás lehet ingyen.

Nemcsak a Liverpool, hanem a Manchester City is kulcsembereket veszíthet, ugyanis Kevin De Bruyne és Ilkay Gündogan szerződése is lejár a nyáron. A 33 éves belga karmestert amerikai és szaúdi klubokkal is hírbe hozták. Érdekes a német válogatott középső védő, Jonathan Tah helyzete, akit tavaly nyáron a Bayern München nem tudott kivásárolni a Bayer Leverkusentől, de most, hogy ingyen igazolható lesz, már a Barcelona áll közelebb a megszerzéséhez.

Hogy nézne ki a lejáró szerződésű futballisták álomcsapata?

Szaúd-Arábiában is nagy változások történhetnek, Neymar már be is jelentette, hogy nem marad a nyárnál tovább az al-Hilalban, és a hírek szerint az Inter Miamiban állhat majd össze újra Lionel Messivel és Luis Suárezzel, felidézve az egykori félelmetes barcelonai csatártriót. S nincs kizárva, hogy Cristiano Ronaldo is távozik a szaúdi futballparadicsomból, akinek ugyancsak lejár a szerződése a nyáron az al-Nasszrnál. Ha valaki, akkor a 40 éves portugál klasszis még tartogathat meglepetéseket az átigazolási piacon.

Mindenesetre az említett lejáró szerződésű játékosokból az alábbi kezdőt lehetne összegyúrni ingyen:

Neuer (Bayern) – Alexander-Arnold (Liverpool), Tah (Leverkusen), Van Dijk (Liverpool), Davies (Bayern) – Gündogan (City), Kimmich (Bayern), De Bruyne (City) – Szalah (Liverpool), Ronaldo (al-Nasszr), David (Lille).

Sok csapat boldogan elfogadhatná ezt a tizenegyet.