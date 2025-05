Olyan történt a Nagyerdei Stadionban, amire évek óta nem volt példa

Februárban a 2022 májusa óta húzódó rossz sorozatát szakította meg a Debrecen az MTK ellen, a DVSC 2-0-ra tudott nyerni a fővárosban. Előzetesen gólokra és akár piros lapra is lehetett számítani, ugyanis a Nagyerdei Stadionban született a legtöbb gól az idei idényben, valamint még nem játszott 0-0-t hazai környezetben a Debrecen. Erre legutóbb 2023. május 13-án volt példa, akkor a Honvéd volt az ellenfél. Ami a piros lapot illeti: érdekesség, hogy a felek két korábbi összecsapását is tíz emberrel fejezte be az MTK. Végül egyik előzetes várakozás sem teljesült.

Nem lehet elégedett az eredménnyel a Debrecen vezetőedzője, Nestor El Maestro. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Debreceni helyzetek és egy óriási kapufa

Az első helyzetet a 18. percben jegyezhettük fel, bár kaput ekkor sem talált a DVSC. Domingues fejelt Szécsi beadása után, azonban kísérlete elkerülte Demjén hálóját. A 40. percben jártak a csapatok a legközelebb a gólszerzéshez. Szinte középről, nagyjából 20 méterről végezhetett el szabadrúgást a Debrecen, a labda mögött Maurides és Dzsudzsák Balázs állt. Végül a csapatkapitány végezte el ballal, és nem is akárhogyan: Dzsudzsák lövése a lécen csattant, a labda pedig gólvonal előtt pattant, így megúszta az MTK. Centiken múlt a gól.

A félidő végét nagyon megnyomták a hazaiak: Maurides és Domingues is helyzetbe került, de egyikük sem volt elég pontos. Előbbi bal lábbal, utóbbi fejjel próbálkozott, de Demjénnek egyik esetben sem kellett közbeavatkoznia.

A DVSC japán kapusa volt a hős

Ott folytatódott a második félidő, ahol az első abbamaradt: egymást követték a debreceni helyzetek. Kocsis pazar módon tálalt Maurides elé, aki az ívelést nem kezelte le, hanem azonnal lövésre vállalkozott a levegőben, azonban a labda elszállt a hosszú sarok mellett. Néhány perccel később ismét a debreceniek brazil játékosa volt a főszereplő: ekkor már kaput talált fejjel, azonban Demjén a léc fölé tornázta a labdát.

Az 53. percben életjelet mutatott az MTK is: ugyan Kovács Patrik kiszorított szögből az oldalhálóba lőtt, de legalább már látni lehetett valamit a vendégek részéről is.

A 60. percben tizenegyeshez jutott az MTK: Kádár fejes Castegren kezére pattant, a játékvezető nem hezitált, a mészpontra mutatott. Bognár lapos, bal sarokra irányzott lövését fogni tudta Gonda Suicsi.

Kevesebb mint negyedórával a vége előtt a Domingues–Demjén párharc újabb felvonása következett, amit ismét az MTK kapusa nyert: hárítani tudta a 18 méterről érkező lapos, erős lövést. Komoly gólszerzési lehetőség már egyik csapat előtt sem adódott a hajrában, gól nélküli döntetlen lett a vége. Ugyan az utolsó másodpercekben még a videóbíróval vizsgáltak egy lehetséges MTK-büntetőt, végül semmi sem lett belőle.

A kiesés szele továbbra is legyezgeti a Debrecent

A DVSC ezzel az egy ponttal ugyan a kilencedik helyre lépett előre, de továbbra is óriási veszélyben a kiesést illetően. A Nyíregyháza és a Zalaegerszeg szintén 30-30 egységgel rendelkezik, ráadásul eggyel kevesebb meccset játszottak.

A debreceniekre pokolian nehéz szezonhajrá vár, ugyanis a három dobogós közül még kettővel is találkozik: a következő fordulóban a Puskás Akadémia vendége lesz, azt követően pedig a Paksot fogadja Nestro El Maestro együttese. Az évadot Székesfehérváron zárják majd a debreceniek.