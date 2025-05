Ijesztő sérüléssel kezdődött a NB I-es forduló, ez Marco Rossinak sem tetszett + videó

Az 5. perc végén, 0-0-s állásnál Riccardo Piscitelli kapus egy beívelésnél meg szerette volna fogni a labdát, ám André Duarte fejét is eltalálta az arcával. Mindkét újpesti játékos eszméleténél maradt, ám Duarte fejét be kellett kötni, Piscitelli pedig cserét kért, és Banai Dávid állt be a helyére a Győr elleni NB I-es meccs hátralévő időszakára. Az olasz kapus az öltözőbe vonult további ápolás céljából, mielőtt a mérkőzés folytatódott.

Az Újpest kapusa, Riccardo Piscitelli megsérült a Győr elleni NB I-es bajnoki elején. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is a helyszínen tekintette meg a találkozót, honfitársa, Piscitelli sérülése miatt ő sem volt boldog.

Az Újpest kétgólos hátrányba került az idén veretlen Győr ellen

Az első játékrész folytatásában mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést, de a befejezések pontatlanok voltak, így az első félidő nem hozott gólt. A fordulás után ez változott, ugyanis az 52. percben Samsindin Ouro egy csel után 18 méterről a bal alsó sarokba tekert, ezzel előnyhöz juttatta a Győrt (0-1). Bő tíz perccel később tizenegyeshez is jutottak a vendégek, ám Nadir Benbuali büntetőjét kivédte Banai, így maradt az állás. A 70. percben viszont már tényleg megduplázta az előnyét az ETO, Claudiu Bumba egy egyéni akció végén, az ötös sarkától bombázott a hosszú felsőbe (0-2).

Cikkünk frissül.