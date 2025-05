Amikor mindenki egy FTC-játékosért aggódott a Puskás–Fradin + videók

Május 3-án, szombaton 19.30-kor a hatszoros címvédő és jelenlegi éllovas Ferencváros hazai pályán játszik a Puskás Akadémia ellen, amely az elmúlt négy meccséből mindössze egyet nyert meg, így visszacsúszott a második helyre. Ez lesz a labdarúgó NB I 30. fordulójának rangadója: az FTC előnye jelenleg három pont a Puskás Akadémia előtt. A Fradi győzelmével nagy lépést tehet az újabb aranyérem felé, ha viszont a Puskás nyer, visszaveszi a vezetést – de előtte következzen egy kis visszatekintés.

Legutóbb a Puskás Akadémia Nagy Zsolt góljával nyert a Ferencváros ellen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Amikor mindenki Akeem Adamsért imádkozott

2013. szeptember 25-én a magyar futballkedvelőit egytől egyig sokkolta a hír, hogy Akeem Adams, a Ferencváros 22 éves trinidadi játékosa az edzés után szívinfarktust kapott.

A focistát a Városmajori Szívklinikára szállították, ahol háromszor is megműtötték, és végül keringést támogató műszert ültettek be a mellkasába. A Fradi az eset után három nappal története során először játszott a Puskás Akadémia ellen. A fehérvári bajnokin a zöld-fehérek szurkolói egy hatalmas molinóval üzentek játékosuknak.

Gyógyulj meg, Akeem!

A fővárosiak vélhetően társuk kritikus állapota miatt nem életük teljesítményét nyújtották, a súlyos védelmi hibák következtében az újonc PAFC otthon tartotta a három pontot Lencse László duplájának köszönhetően, és 3-1-re nyert.

Akeem végül az év végén, december 30-án hunyt el, miután végzetes agyi érkatasztrófa lépett fel nála. A hátvéd hat alkalommal lépett pályára az FTC színeiben, ezeken négy sárga lapot szedett össze. Halála az egész futballtársadalmat megrendítette, még a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) akkori elnöke, Sepp Blatter is együttérzését fejezte ki.

Bödének zokniban is megy

2015-ben a Ferencváros Böde Dániel duplájával nyert a Puskás otthonában, a nemrégiben az 500. NB I-es meccsét lejátszó támadó első gólját érdemes különösen felidézni.

A 16. percben Böde Emir Dilaver labdáját átvette, majd a védőjéről lefordult, csakhogy ekkor a bal lábáról a cipő leesett.

A rutinos csatárt azonban ez nem zavarta, a tizenhatoson belülről jobbal tökéletesen kilőtte a hosszút. Ugyanakkor a zöld-fehérek itteni győzelme is kevés volt a bajnoki címhez, miután a Fehérvár így is simán, hét ponttal megelőzte a fővárosiakat.

Hétgólos őrület a Groupamában

Az időben nyolc évet ugrunk előre, egészen 2023 novemberéig. A két csapat a Magyar Kupában találkozott a legjobb 16 közé jutásért, a felcsútiak kispadján ekkor már négy éve Hornyák Zsolt ült, míg ferencvárosi oldalon Dejan Sztankovics irányított. Aki kilátogatott aznap a Groupama Arénába, az aligha bánta meg: a rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott – a vendégeknél a későbbi Fradi-játékos, Gruber Zsombor duplázott –, majd a további 30 percben jött az igazi dráma. Adame Traoré góljára még Artem Favorov válaszolt, a hosszabbítás hosszabbításában Abu Fani büntetője volt a döntő.

Hornyák Zsolt remek mérlege a Ferencváros otthonában

Az elmúlt két és fél szezonban nem éppen győzni járnak az NB I-es csapatok a Ferencváros otthonába.

42 mérkőzésen mindössze ötször kapott ki az FTC, ebből viszont két vereség is a Puskás Akadémia és Hornyák Zsolt nevéhez fűződik.

Hornyák Zsolt már többször sikerre vezette a Puskást a Ferencváros ellen (Fotó: Ladóczki Balázs)

Előbb a 2022/23-as idényben a 23. fordulóban úgy nyert a PAFC 2-1-re, hogy az 56. perctől emberhátrányban játszott, de így is sikerült megtartani a vezetést. S a következő egymás elleni meccsen is Hornyák jött ki győztesen: az új szezonban a harmadik fordulóban megint 2-1-re nyertek. Ha nem csak a vendégmeccseket nézzük, akkor is pozitív a mérlege a 2019 óta Felcsúton dolgozó vezetőedzőnek. Öt győzelem, nyolc döntetlen és négy vereség az NB I-ben, illetve ott van a már fentebb említett Magyar Kupa-mérkőzés elvesztése.

Videós felvezetőnk a mérkőzésről