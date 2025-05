Hornyák Zsoltról döbbenetes dolgokat állít a Puskás Akadémia korábbi nigériai támadója

Az M4sport-nak nyilatkozó Ezekiel Henty több mint öt éve hagyta el Magyarországot, a hosszú beszélgetésben szó van a kacskaringós pályafutása állomásairól. Nekünk természetesen a magyarországi fejezetek a legérdekesebbek. 2018 telén a Vidi kölcsönadta a Puskás Akadémiának, amelynek akkor még nem Hornyák Zsolt, hanem Pintér Attila volt a vezetőedzője. A jelenleg a Vasast irányító szakember és Henty ma is remek kapcsolatot ápol egymással.

Pintér Attila és Ezekiel Henty. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Pintér Attila bármikor szívesen lát”

– Pintér Attila csodálatos. Egyszerűen működöm: ha komoly, őszinte edzővel dolgozom, akkor mindent megteszek érte. Attila is ilyen. Édesapámra emlékeztet, ő is közvetlen volt velem gyerekkoromban, nem beszélt mellé, sohasem árult el. Pintérrel tiszteltük egymást, ő igazi férfi. Mindig megértett, neki is nehéz gyerekkora volt. Ha problémánk volt, egymás szemébe mondtuk. Persze előfordult, hogy összevesztünk, de akkor is kedveltük egymást. Tudtuk, hogy számíthatunk a másikra. Ezzel szemben a gyávák szemtől szemben dicsérnek, a hátad mögött pedig áskálódnak. A legtöbb edző elárul, ha már nincs szüksége rád. Pintér nem ilyen, tisztelem a hozzá hasonlókat, mert engem is így neveltek. Senki nem hitt a Puskásban, de kupadöntőbe jutottunk, mert egy igazi edzőnk volt, aki tudta, hogyan kell menedzselni a csapatot. Minden tréner ismeri a taktikákat, nem az a nehéz része a feladatnak, hanem a pedagógia. Tudni kell bánni a játékosokkal. A mai napig folyamatosan beszélek Pintérrel, ismerem a családját is, háromszor is voltam az otthonában, tudom, hogy bármikor szívesen lát.

Pintér Attila az idény végén távozott, a kupaezüsttel és hatodik hellyel záró Puskás végleg megvásárolta Hentyt, majd némileg váratlanul rögtön kölcsön is adta az NK Osijeknek.

Henty nagyszerűen kezdett Horvátországban, az első három bajnokiján betalált, a Hajduk Splitnek gyönyörű ollózós gólt lőtt. Ám rosszabbodott egy régóta húzódó sérülése, ami miatt kis híján abba kellett hagynia a futballt. Krónikusan gyulladt hasfalával Rómába járt kezelésre, de a fájdalmak fokozódtak, az edzéseken, a mérkőzéseken csak fájdalomcsillapítókkal, beinjekciózva tudott játszani, a műtét elkerülhetetlenné vált. Utána felépült, a kölcsönadás után pedig visszatért a Puskáshoz, és az Újpest ellen rögtön duplázott.

Ezekiel Henty: Hornyák Zsolttal volt problémám rendesen

– A Puskásnál mindig jól éreztem magamat, szerettem ott játszani, az sem érdekelt, hogy nincs sok szurkoló. Ha harminc szurkoló jött ki egy meccsünkre, akkor is hálás voltam nekik, meg is tettem mindent a klubért. Egészen addig nem is volt gond, amíg rájöttem, hogy edző csak kihasznál a saját érdekében. Hornyák Zsolttal volt problémám rendesen. Amikor kinevezték, teljesen meg volt rémülve. Szüksége volt rám, kérte, hogy segítsek neki. Megtettem, jól játszottunk, a Ferencvárost is legyőztük. Amikor azonban megérezte, hogy biztonságban van, némi hatalmat szerzett a csapatnál, megváltozott.

Hornyák közel egy hónapja a Sport STVR-nek azt nyilatkozta Hentyről, hogy nagyon problémás. Elmondta róla, hogy nem a játékosok öltözőjében ült, hanem az edzőiben, mellette. Minden nap Rolexekről, autókról kellett beszélgetni a csatárral, csak utána ment edzeni. Henty részben másként emlékszik a történtekre.

– Zsolt tudta, hogy én vagyok az egyetlen, akivel eredményt érhet el a csapat. Régen nagyon közel álltunk egymáshoz. Amíg szüksége volt rám, nagyon alázatos volt. Mindig velem volt elfoglalva, nézegette az óráimat, az autómról beszélt. Azoknak az edzőknek, akiknek nincsen pénzük, nem tetszik, ha ilyen dolgaid vannak.

Pedig én nem szoktam kérkedni, tudom, honnan jövök, alázatos vagyok, a szertárostól a portásig minden egyes embert tisztelek. Szóval, Zsolt dicsérgette a cuccaimat, volt, hogy kölcsönadtam neki az autómat vagy elkérte a ruháimat, a cipőmet.

– Azzal volt a baj, hogy irányítani, manipulálni próbált, de én nem egy robot vagyok. Úgy érzem, elárult.

Ezekiel Henty a szombati, Ferencváros–Puskás Akadémia találkozó előtti várakozásairól is beszélt:

– Hiába erős a Ferencváros kerete, van esély ellenük, ha jó felfogással mész a meccsbe. A Fradi már akkor is jó volt, amikor az NB I-ben futballoztam, azóta még jobbak. De remélem, hogy nyer a Puskás, szurkolok nekik – mondta Ezekiel Henty.

