Odaszúrt a Veszprém csapatának a Barcelona trénere a Szeged kiejtése után + videó

Az első meccsen hazai pályán 27-24-es vereséget szenvedett a Szeged Barcelonában többször is vezetett egy találattal, de amikor a kettőért támadott, jó néhány alkalommal nem járt sikerrel. Az 56. percben viszont igen, így rendkívül izgalmasan alakult a hajrá. A továbbjutás az utolsó percben dőlt el, amikor Lazar Kukic gólját belemenés miatt nem adták meg. A Szeged 30-29-es győzelmével zárult találkozón Sebastian Frimmel tíz, Mario Sostaric nyolc gólt lőtt, Tobias Thulin kettő, Mikler Roland négy védéssel zárt a vendégeknél. A túloldalon Carlos Ortega együttesében Dika Mem hat, Domen Makuc öt találattal, Emil Nielsen és Vincent Gérard négy-négy védéssel járult hozzá a továbbjutáshoz. A két együttes 26. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, 19 Barcelona-siker és egy döntetlen mellett hatszor nyert a Szeged.

Bár a Szeged nyert, a Barcelona, Carlos Ortega csapata örülhetett (Forrás: X/Barca Handbol)

Carlos Ortega: Vannak csapatok, akik soha nem tudják megnyerni

Carlos Ortega, a Barcelona vezetőedzője így értékelt:

– Nagyszerű negyeddöntő volt, nagyon büszke vagyok a csapatomra, a játékosaim igazi fenevadak, minden helyzetet képesek megoldani. Sorrendben hetedszer jutottunk be a BL négyes döntőjébe, amióta itt vagyok, és ez azért nagy dolog. A PSG, a Veszprém vagy éppen az Aalborg nincs ott, és vannak csapatok, akik soha nem tudják megnyerni a BL-t. Mi viszont meg tudjuk. A Szeged most sok gondot okozott nekünk, nagyon nehezen tudtuk megállítani őket. Kiváló csapat, idegenben tíz góllal legyőzték a PSG-t, megnyerték a Magyar Kupát a Veszprém ellen, mi pedig most nem vagyunk a legjobb formánkban, sérültjeink is vannak. De így is egy versenyképesek vagyunk, és erre büszkék lehetünk – mondta Carlos Ortega.

Szálak Barcelona és Veszprém között

Az 53 éves spanyol tréner 2012 és 2015 között a Veszprémet irányította, 2021 óta a Barcelona vezetőedzője. De már előtte is a Barcelona stábjában dolgozott Xavi Pascual vezetőedző mellett, és Pascaul menesztése után ő lépett a helyére. A barcelonai Sport kiemeli, hogy Ortega csendben teszi a dolgát, akkor is így tett, amikor két éve a csapat nagy sztárja, Ludovic Fabregas eligazolt – történetesen Veszprémbe, ahol jelenleg is játszik. Jövő nyárom amúgy a Barcelona kapusa, a világ legjobb hálóőrének számító dán Emil Nielsen is Veszprémbe igazol. A bakonyiak vezetőedzője pedig most Ortega korábbi „főnöke”, Xavi Pascual.

A Barca az elmúlt hat szezont nézve, amiről Ortega beszélt, háromszor nyerte meg a BL-t: 2021-ben, 2022-ben és 2024-ben. S amikor csütörtökön éjjel Ortega arról beszélt, hogy vannak csapatok, akik soha nem tudják megnyerni, aligha kérdéses, hogy a Veszprémre célzott, ahol hosszú éve óta a BL-serleg elhódítása a cél, de most már harmadszor egymás után a négyes döntőbe sem jutnak el...