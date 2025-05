Robbie Keane Varga Barnabás helyzetéről beszélt a Puskás Akadémia elleni rangadó előtt

A címvédő és listavezető Ferencváros és a második helyen álló Puskás Akadémia rangadója lesz a hét végi forduló slágermeccse a hazai élvonalban. Ha az FTC nyer, három fordulóval a zárás előtt hat pontra növeli az előnyét a felcsútiakkal szemben, azaz ha elméletileg nem is biztosítaná be a zsinórban hetedik bajnoki címet, fél kézzel már fogná az NB I győztesének járó trófeát. Ellenben a Puskás Akadémia sikerével pontegyenlőség alakulna ki az élen, sőt, ebben az esetben Hornyák Zsolt csapata saját kezébe venné a sorsát, ugyanis több győzelmével vissza is előzné Robbie Keane legénységét a tabellán.

Februárban Felcsúton Nagy Zsolt góljával nyert a Puskás Akadémia az FTC ellen, most mégis a Fradi vezeti az NB I tabelláját (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Az elmúlt hetekig az ellenfelünk vezette hónapokon át a tabellát. Egyértelműen jó idényük van. Nem izgulunk, de nyilvánvalóan nagyon kemény mérkőzésre számítunk – idézi az FTC hivatalos oldala Keane-t a rangadó előtt.

Robbie Keane elemezte Varga, Pesics és Saldanha szerepét

Az ír szakember irányításával a Ferencváros eddig egyszer játszott a Puskás Akadémia ellen, s akkor 1-0-ra kikapott Felcsúton, ezzel állt az élre a Puskás Akadémia. Az FTC akkoriban a legjobb helyzeteit is kihagyta, a mostani rangadót megelőző legutóbbi két meccsén viszont tíz gólt szerzett. A csatárok közül Alekszandar Pesics három, az ősszel a Puskás ellen triplázó Matheus Saldanha kettő, a még mindig házi gólkirály Varga Barnabás egy találatot vállalt ezek közül.