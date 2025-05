Vereség a hoki vb-n, de még nem úszott el a bennmaradás

Elérkezett a magyar válogatott számára az utolsó mérkőzés Herningben. A jégkorong-vb számunkra utolsó csoportmérkőzésén Norvégia volt az ellenfél. A képlet nagyon egyszerűnek tűnt: ha a magyar csapat győz, mindenképpen bennmarad az A-csoportban. Vereség esetén sem dőlt volna el még a kiesés, mert kedden Kazahsztán jégre lép majd Svájc ellen. De a legjobb persze az lett volna, ha mi teszünk pontot az ügy végére.

A fehérmezes norvégok szerezték meg a vezetést a magyarok ellen a jégkorong-vb számunkra utolsó meccsén

Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Jégkorong-vb: ez volt számunkra az utolsó harc

Nagy volt tehát a tét. Ez látszott az első harmad elején, amikor hihetetlen góllal szerezte meg a vezetést a norvég csapat. Gyakorlatilag ott álltunk a norvég kapu előtt, helyzetünk volt, így vesztettük el a korongot, a skandinávok letámadták a magyart és Steen kegyetlenül bevágta a pakkot Bálizs kapujába. Hidegzuhany volt ez a javából. Ezek után többször is emberelőnyben játszott a Majoross Gergely vezette válogatott, de nem tudtunk egyenlíteni. Az első harmad a norvégok 1-0-s vezetésével ért véget. Nem játszottunk jól, ám bízhattunk a jó folytatásban.

Óvatos játék a második harmadban

A folytatásban a magyar csapatnak kellett volna támadnia, a norvégokat semmi sem sürgette. Mi pedig talán túlságosan is óvatosak voltunk. Márpedig kockáztatás nélkül aligha lehetett itt az álmokat valóra váltani. A harmad közepén újra emberelőnybe került a magyar csapat, de ezt sem sikerült góllal befejezni. A norvégok minden mozdulatán látszott, hogy nagyon szeretnék ezt a győzelmet. Egyre feszültebb lett a meccs, elsősorban a norvégok miatt. Andreas Martinsent ütésért küldték ki két percre. Újabb magyar emberelőny következett, amelynek a végén Horváth Bence a kapuvasat találta el. Még szerencsénk sem volt tehát. Jött a norvég ellentámadás, amelynek a végén Bálizs védett hatalmasat. Nem egyszer, kétszer, mert 40 másodperccel a harmad vége előtt megint ő mentette meg a mieinket. Ezzel le is peregtek a másodpercek, két harmadnyi játék után Norvégia 1-0-ra vezetett.

Nem tudtunk gólt lőni az utolsó harmadban sem

Húsz percünk maradt arra, hogy ne más kezébe tegyük a bennmaradásunkat. Persze minden egyes lepergett perc a norvégoknak kedvezett. A harmadik harmad elején emberelőnybe kerültek a norvégok. Fokozódtak az izgalmak, egyre nőtt a feszültség. A kapuvas megint megmentette a norvégokat, egyszerűen hihetetlen volt ez már. Meg az is, hogy a záró harmadban 12 perc alatt 12-1 volt a kapura lövések aránya az északiaknak. Iszonyatos volt a feszültség, a fáradt magyar csapat mindent megtett, de semmi sem sikerült. Nilsson az oldalhálót találta el. Aztán a norvégok rosszul cseréltek, mi kerültünk emberelőnybe. Négy és fél perc volt ekkor hátra. Galló lövését védte a norvég kapus, s ezzel az érdemi dolgok véget is értek. A hátralévő időben nem született magyar gól, így a gyenge játék eredménye nem is lehetett más, mint újabb vereség. Még lőttünk egy kapuvasat, amin lehetett bosszankodni, de felesleges volt.

Ezzel a magyar válogatott elszenvedte 6. vereségét is a tornán.

Három ponttal és egy győzelemmel zártuk a csoportkört. Ha kedden délben Svájc legyőzi a kazahokat, az a magyarok bennmaradását jelenti az A-csoportban.

Ha a kazah csapat egy pontot is szerez, azaz hosszabbításban kap ki, mi esünk ki az elitmezőnyből.