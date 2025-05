A lavina alól kell kiásni a magyar válogatottat, a kapitány itthon keresi a megoldást

„Az alpesi lavina elsodorta a magyar válogatottat” – miként az Origó kiszúrta, a Nemzetközi Jégkorong-szövetség (IIHF) a honlapján így jellemezte a mieink 10-0-s vereségét Svájc ellen a Dániában zajló jégkorong-vb 6. fordulójában. A metaforát folytatva, a magyar válogatottat tehát a lavina alól kell előásni, hogy hétfő este újra képes legyen pályára lépni Norvégia ellen. Ez lesz a Majoross Gergely csapatának búcsúmeccse a vb-n, s bizony nagyobb a tét, mint Svájc ellen.

Vay Ádámot, a magyar jégkorong-válogatott kapusát elsodorta a svájci lavina... Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

A 10-0-s, kiütéses vereséget nehéz kimagyarázni, miként utaltunk rá, ez a magyar válogatott legsúlyosabb veresége a világbajnokságok történetében. A magyar válogatott kapusa, Vay Ádám, valamint Majoross Gergely szövetségi kapitány mégis igyekezett feltárni az okokat.

Tiszta lelkiismeret, de amit Magyarországon csinálunk, az nem elég Svájc ellen

– Svájc itt a legjobb csapat. Kidolgoztam a lelkemet… Talán kívülről nem látszott, de kemény munkát tettünk bele, mégis ez lett a vége. A lelkiismeretem tiszta, nyugodtan tükörbe tudok nézni. Ezt a meccset nem elfelejteni kell, hanem tanulni belőle. Persze nem most – nyögte ki Vay Ádám, a magyar válogatott kapusa a Ripostnak nyilatkozva.

Majoross Gergely sem kerülte meg a felelősséget, nem beszélt mellé a méretes zakót értékelve.

– Szembejött a realitás. Megláthattuk, hogy hol tart a svájci és a magyar jégkorong. Ekkora a különbség a kettő között – mondta Majoross Gergely. Azt a statisztikai mutatót, miszerint a magyar válogatott kevesebbszer lőtt kapura, mint ahány gólt kapott, találóan így jellemezte: – A kapura lövéseknek fontos feltétele, hogy bevigyük a támadóharmadba a korongot…

Majoross Gergely végül üzent minden magyar edzőnek és hokipalántának:

– Tanulságos volt ez a mérkőzés, hogy megérteti velünk, amit mi

Magyarországon csinálunk, az nem elég ahhoz, hogy felvegyük a versenyt Svájccal. Nem elég jó a munka, amit elvégzünk, a fiatalokon nincs elég nyomás, nincs megfelelő versenyhelyzet, nincs elég játékosunk topligában, és ennek ez a vége.

A szövetségi kapitány szavait azért érdemes megfogadni, mert Svájc sem alanyi jogon lett a nemzetközi elit tagja. A hetvenes években tudatosan fejlesztették fel a sportágat az alpesi országban. Kemény munkával. A körülményeket, az infrastruktúrát ma már Magyarországon sem érheti kifogás, csak a kemény munka hibádzik.

Miben bízhat a magyar válogatott Norvégia ellen?

Ezt persze ráér később elemezni, most nincs idő a sebeket nyalogatni, hiszen hétfő este (20.20, tv: Sport 1) Norvégia a következő ellenfél. Abban bízhatunk, hogy a Svájc elleni súlyos vereségben talán az is benne volt, hogy a magyar válogatott spórolt az erejével a norvégokra készülve. Mert miközben a Svájc elleni meccsnek nem volt tétje, Norvégia ellen elég egy pontot szerezni, s akkor matematikailag is megvan a bennmaradás, azaz ki kellene húzni a hosszabbításig.

Erre utalhatott Majoross Gergely is, amikor így fogalmazott Svájcra és Norvégiára utalva:

A legjobb teljesítményünkkel esetleg képesek vagyunk 5-6 gólnál megállítani Svájcot. Ugyanakkor nekünk a norvégok elleni lesz a legfontosabb mérkőzés. Ott kell topon lennünk.

Persze akkor sincs tragédia, ha a magyar válogatott a rendes játékidőben kikap Norvégiától. Akkor egy nap körömrágás, és ki kell szurkolni, hogy kedden Svájc a kazahokat is verje meg, lehetőleg úgy, hogy a lavina a kazahokat is sodorja el, azaz ne az utolsó percekben dőljön el a találkozó.

Jégkorong-vb, Herning, 6 forduló

Svájc–Magyarország 10-0

Egyesült Államok–Kazahsztán 6-1

A csoport állása:

(és már negyeddöntős) Svájc 16 pont/6 mérkőzés (és már negyeddöntős) Csehország 14/5 (28-9) (és már negyeddöntős) Egyesült Államok 14/6 Németország 9/5 (19-15) Dánia 9/6 (23-23) MAGYARORSZÁG 3/6 Kazahsztán 3/6 Norvégia 1/6

A hétfői program:

6. forduló: Csehország–Németország 16.20

7. forduló: Norvégia–MAGYARORSZÁG 20.20

A Svájc–Magyarország mérkőzés összefoglalója: