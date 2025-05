A történelmi vereség ellenére él a remény a magyar bennmaradásra

A csehek ellen pénteken elszenvedett 8-2-es vereség után Majoross Gergely szövetségi kapitány szabadnapot adott a játékosoknak, mindenki úgy frissülhetett, regenerálódhatott, ahogy szeretett volna, kötelező program csak este volt, amikor svájciak elleni taktikát beszélték át. A kapitány három helyen változtatott a kezdőcsapatán a pénteki, dánok elleni meccshez képest: a kapuban Vay Ádám kezdett, az akkor lecserélt Bálizs Bence helyett pedig ezúttal Horváth Dominik volt a cserekapus. Hadobás Zétény és Laskawy Ferenc be-, míg Nilsson Henrik és Terbócs István – utóbbi a csehek ellen a térdével blokkolt egy lövést – kikerült. A tavalyi világbajnokságon ezüstérmet szerző Svájc még versenyben van a svéd–dán közös rendezésű világbajnokság herningi csoportjának első helyéért, így a magyar válogatott ellen is éles meccsre készültek, bár a legerősebb támadósorukat pihentették.

A magyar válogatott kapuja előtt is a svájciak irányították a játékot. Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Gyorsan dűlőre vitte a meccs sorsát Svájc

Nekiugrott a magyaroknak az esélyesebb csapat, és egy kapuvas után a hatodik percben a vb legidősebb hokisa, a 41 éves Andres Ambühl, majd 1:41 perc múlva a New Jersey ásza, Timo Meier nem kegyelmezett. Emberelőnyben kijött a szorításból a Majoross-alakulat, egyenlő létszámban viszont újabb lövés csattant a magyar kapuvason. A folytatásra visszavett a tempóból a rivális, ám a korongbirtoklása így is komoly fölényt mutatott.

A magyarok is olykor átjutottak a túloldalra, ám alig volt esély faragni a hátrányból.

A meccs derekán Dominik Egli távolról, takarásból, másfél perc múlva ordító védelmi hibából az üresen hagyott Meier közelről, majd újabb két perc elteltével – Vay hatalmas védését követően – Janis Moser a kék vonalról hizlalta az előnyt.

Vay Ádám ugyan tíz gólt kapott, de még így is nagy védéseket mutatott be a magyar kapuban. Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Történelmi magyar vereség a vége

A záró felvonásban fórban akadt néhány magyar helyzet, majd kapuszavarásért meg nem adott svájci gól is. Aztán az 51. percben korongjáratás végén Egli mértani pontossággal lőtt a jobb felső sarokba, 48 másodperc múlva Ambühl lépett ki egyedül és Vay Ádámot elfektetve nem hibázott. Az 55. percben Andrea Glauser is betalált, majd 67 másodperccel a vége előtt a mesterhármast szerző Ambühl, 40 másodperccel a végső dudaszó előtt pedig Kevin Fiala is a kapuba talált. Fájdalmas adat, hogy a svájciaknak több góljuk volt, mint a magyaroknak kapura lövésük (6). Az egymás elleni párharcokban ez volt a huszadik svájci diadal egy döntetlen és négy magyar siker mellett.

A magyar válogatott a második világháborút követően elit vb-n még soha nem kapott tíz gólt, az eddigi negatív rekord a 2009. április 26-án a Kanada elleni 9-0-s vereség volt Zürichben.

Él a magyar válogatott esélye a bennmaradásra

A kazahok a magyarok meccse előtt 6-1-re kikaptak az Egyesült Államoktól, így a tabella nem változott a kiesés tekintetében. A magyar válogatott hétfőn este Norvégia ellen zárja a tornát (tv: Sport 1, 20.20), amennyiben ott nem kap ki a rendes játékidőben már biztosan megőrzi tagságát a legjobbak között. Ha a rendes játékidőben nyernek a norvégok, akkor a magyarok sorsa kedden kora délután dől el a Svájc–Kazahsztán mérkőzésen, ahol a svájciak rendes játékidős győzelme kellene válogatottunk bennmaradásához.

Jégkorong-vb, Herning, 6 forduló Svájc-Magyarország 10-0 (2-0, 3-0, 5-0)

Korábban:

Egyesült Államok–Kazahsztán 6-1 (0-0, 5-0, 1-1) A csoport állás: 1. (és már negyeddöntős) Svájc 16 pont/6 mérkőzés, 2. (és már negyeddöntős) Csehország 14/5 (28-9), 3. (és már negyeddöntős) Egyesült Államok 14/6, 4. Németország 9/5 (19-15), 5. Dánia 9/6 (23-23), 6. MAGYARORSZÁG 3/6, 7. Kazahsztán 3/6, 8. Norvégia 1/6