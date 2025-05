Férfikézilabda BL: Egy nagyobb és egy kisebb magyar esély a négyes döntőre

Szerdán este két csapat már biztosította a helyét a férfikézilabda Bajnokok Ligája június 14-én és 15-én Kölnben rendezendő négyes döntőjében. Elsőként a német Füchse Berlin tudta le sikerrel a negyeddöntőjét, kettős győzelemmel, a 37–28-ra megnyert hazai mérkőzést után 40–36-os idegenbeli sikerrel búcsúztatta a dán Aalborgot. A második meccsen a Nantes kvalifikálta magát az elődöntőbe, kiélezett mérkőzésen, a hazai egygólos siker után idegenben is nyerni tudott 32-30-ra a portugál Sporting ellen, amely 53 hazai mérkőzés után kapott ki otthon. Csütörtökön a két, már továbbjutót akár két magyar csapat, a One Veszprém, és az OTP Bank-Pick Szeged is követheti, igaz ehhez a bakonyiaknak ki kell használniuk a hazai pálya előnyét a német Magdeburggal szemben, a Tisza-partiaknak pedig hatalmas bravúrt kell hozniuk a címvédő spanyol Barca ellen.

Ludovic Fabregas az első meccsen klasszisteljesítményt mutatott, a visszavágón továbbjutást érhet egy hasonló produkció (Fotó: EHF)

Kitűnő játék és a szurkolás együtt hozhat sikert Veszprémben

Sokáig úgy tűnt a múlt hét szerdai magdeburgi mérkőzésen, hogy a Veszprém előnyből várhatja majd a negyeddöntő hazai visszavágóját. Az első 45 percben domináltak a németek ellen, de utána egy pillanat alatt megváltozott a meccs képe, és a folyamatosan három-négy gólos hátrányban lévő Magdeburg egyenlített, sőt a vezetést is megszerezték röviddel a lefújás előtt. A 26-26-os döntetlen biztató eredménynek mondható veszprémi oldalról a visszavágó előtt, azt azonban megtanulhatta a magyar bajnoki címvédő, hogy a második meccsen egy pillanatig sem mehet biztosra, akár egy rövid kihagyás is búcsút jelenthete a kölni álmoktól. Persze a hazai pálya előnyében joggal bízhatnak, Veszprémben minden csapatnak hatalmas bravúr kell a győzelemhez.

Rodrigo Corralesre kulcsszerep vár a kapuban a visszavágón is (Fotó: MTI)

Ha valaki azt hiszi, hogy ez könnyű mérkőzés lesz, akkor az nagyon nagyot téved. A Magdeburg játékosai fantasztikus csapatot alkotnak. Simán idejöhetnek és akár hat góllal is nyerhetnek. Ez egy olyan valóság, ami lehetséges, ezért dolgoznunk kell azért, hogy ne így legyen. Nekünk mindent meg kell tennünk a győzelemért, de tisztában kell lennünk azzal is, hogy az ellenfél egy fantasztikus csapat, amelyik játszhat akár a Final Fourban, és meg is nyerheti azt. Kiemelkedő játékosaik vannak, fantasztikus kapusaik, átlövőik, világklasszis szélsőik – ez egy igazi top együttes. Nekünk minimum ugyanazon a szinten kell játszanunk, mint Magdeburgban, ha esélyt akarunk a továbbjutásra

– nyilatkozta a klub hivatalos oldalán Xavier Pascual, a veszprémiek vezetőedzője. A spanyol szakember külön kiemelte, hogy a One Arénában megszokott hangulat sokat tesz hozzá a csapat teljesítményéhez és ha akad nehéz pillanat, azon átsegíthetik őket a szurkolók.

Az első meccs összefoglalója:

Újabb csoda kell a szegedi továbbjutáshoz

A Szeged a veszprémiekhez hasonló ívű mérkőzést játszott a címvédő Barca ellen. A telt házas Pick Arénában a 47. percben, a négygólos vezetésért támadhattak Bánhidiék, de a lehetőséget elhibázták, ami pedig utána következett az a kiesés szélére tolta a szegedieket. A hajrában a Barca a játék minden elemében felülmúlta a hazaiakat, 9-3-mal zárták az utolsó 14 percet, és nyertek 27-24-re, így kényelmes előnyből várhatják a barcelonai visszavágót. A Pick abba kapaszkodhat, hogy néhány hete egygólos hátrányban utaztak a PSG elleni nyolcaddöntő visszavágójára, ahol tíz góllal nyertek.

Az első meccs összefoglalója:

Idén már egyszer sikerült bravúrt bemutatni a Bajnokok Ligájában, Párizsban véghez tudtunk vinni egy nagy győzelmet, miért ne sikerülhetne ez most Barcelonában? Nagyon bízom benne, hogy sikerül megszakítanunk a hazai csapat jó sorozatát, hiszen a BL-ben 1997 óta nem veszítettek kieséses szakaszban hazai pályán, nekünk pedig most az a célunk, hogy megtörjük ezt a mutatót, kiharcoljuk a továbbjutást. Három gól a hátrányunk, képesnek tartom a csapatot rá, hogy ezt ledolgozza. Támadásban nagyon sok biztos helyzetet rontottunk el, ha ebben javulni tudunk, akkor az hatalmas előrelépés lesz

– fogalmazott Michael Apelgren, a szegediek vezetőedzője.

Pénteken sorsolják az elődöntők párosítását

Még soha nem fordult elő, hogy férfikézilabda Bajnokok Ligájában két magyar csapat jutott volna el a kölni négyes döntőbe. A Veszprém eddig hét alkalommal jutott a sorozat záró hétvégéjére, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett, a szegediek viszont még nem játszottak elődöntőt. A sorsolásra nem kell sokáig várni, pénteken délután (TV: Sport1, 14.00) kiderül az elődöntök párosítása.