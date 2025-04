Óriási esélyt szalasztott el a Szeged a Barcelona ellen

Az OTP Bank-Pick Szeged még soha nem jutott be a kölni négyes döntőbe, negyeddöntőt is legutóbb hat évvel ezelőtt játszott, akkor a későbbi győztes Vardar Skopje ellen nem sikerült kiharcolni a továbbjutást. A címvédő Barca ellen az idényben harmadszar léptek pályára, a csoportkörben, szeptemberben a katalán fővárosban szorosan nyertek a hazaiak, februárban már biztos csoportelsőként tartalékos csapattal érkeztek Szegedre, de még így sikerült kiharcolniuk a döntetlent a Pick Arénában. A szegediek a nyolcaddöntőben a PSG ellen hazai pályán egy góllal kikaptak, idegenben viszont hatalmas meglepetésre tíz góllal nyertek, a Barcelona mint csoportelső, közvetlen a negyeddöntőbe jutott. A hazaiak teljes kerettel álltak fel, a vendégektől Pérez de Vargas, a reaktivált Vincent Gérard, Pol Valera, Antonio Bazán és Jaime Gallego is hiányzott.

Telt ház és egy látványos koreográfia várta a csapatokat a Pick Arénában. Fotó: SzegedMA

Szinte bevehetetlen volt a Szeged kapuja

Telt ház és kitűnő hangulat fogadta a csapatokat a Pick Arénában, már napokkal a mérkőzés előtt elfogyott az összes jegy. Bár a Barca jutott vezetéshez a találkozó elején, de Tobias Thulin védéseivel megadta a lehetőséget a fordításra a Szegednek, amivel a társak éltek is, a 8. percben már náluk volt az előny 4-3-nál. Ezt a különbséget gyorsan növelhették volna hazaiak, de a túlsó kapuban a dán klasszis Emil Nielsen is elkapta a fonalat. Mindkét csapat a védekezésre helyezte a hangsúlyt, és érezhető volt, hogy az edzők alaposan kielemezték az ellenfél játékát. A gólok csak nagyon nehezen születtek, a 20. percben 7-7 állt az eredményjelzőn.

A gólszerzésben hazai oldalon a BL gólkirályjelöltje, Mario Sostaric, a vendégeknél a francia Dika Mem járt az élen, mindketten négyszer voltak eredményesek. A félidő utolsó tíz percében Tobias Thulin rátett még egy lapáttal a teljesítményére, egy ziccert és két hétméterest is megfogott, a játékrész végéig tizenhét lövésből nyolcat védett, a 47 százalékos védési mutatója egészen káprázatos BL-mérkőzésen.

A 29. percben Mario Sostaric nem hibázta el a büntetőjét, amivel a meccs folyamán először vezetett két góllal Szeged, viszont erre tudott válaszolni a Barca, így a szünetben egy góllal, 10-9-re vezetett a Pick.

A hajrára teljesen elfogyott a Szeged, fordított a Barcelona

A térfélcsere után Tobias Thulin tovább parádézott a kapuban, újabb hetest fogott, elöl viszont kétszer is betalált a Szeged, amivel a 37. percben már hárommal vezettek. Carlos Ortega azonnal időt kért, aminek gyorsan meglett az eredménye, a 42. percben egyenlített a Barca. Újabb két perccel később viszont már ismét hárommal vezettek a hazaiak, így ismét időt kért a Barca trénere, és ez megint használt. A 49. percben már újra az egyenlítésért támadhattak, és Dika Mem nem is hibázta el a lehetőséget.

Idegőrlő hajrá kezdődött, mindkét oldal sorozatban hibázta el támadásait, de a Barca előbb talált a kapuba és átvette a vezetést. A szegediek újabb támadást hibáztak, ráadásul védekezésben sem álltak a helyzet magaslatán, Melvyn Richardson hétméteresből szerzett góljával először vezetett kettővel a katalán csapat. Teljesen elfogyott a Pick az utolsó percekre, és hiába próbálkozott hét a hat elleni játékkal, nem tudtak a kapuba találni. A Barca a találkozó utolsó 14 percét 9-3-ra nyerte meg, amivel három góllal, 27-24-re győzött.

A szegediek a végjátékukkal rendkívül nehéz helyzetbe hozták magukat a jövő csütörtöki visszavágó előtt.

Mario Sostaric ismét vezére volt a Szegednek, nyolc góljával a csapat legeredményesebb játékosa volt. Fotó: Márkus-Sinka Barbara

Kedvező helyzetben van a Veszprém a BL-visszavágó előtt

A Bajnokok Ligája szerdai negyeddöntőiben a Veszprém idegenben sokáig irányított és vezetett a Magdeburg otthonában. A hajrában a németek ugyan átvették az irányítást, de az idegek csatájában nem született döntés. A továbbjutás nyitott maradt, de a Veszprém az idegenbeli, 26-26-os döntetlennel és a hazai pálya előnyével kedvezőbb helyzetben van. A nap másik mérkőzésén a francia Nantes hazai pályán egy góllal 28-27-re nyert a portugál Lisabon ellen. A csütörtöki játéknapon a Szeged–Barca meccs után a német Füschse Berlin hazai pályán fogadja a dán Aalborgot. A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a két magyar csapat május első napján lép majd pályára.