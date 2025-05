Hagyjuk már Ronnie O’Sullivant, itt az igazi sztori a sznúker-világbajnokságon!

Ronnie O’Sullivan idén is uralta a sznúker-világbajnokság híreit, de a kiesése után a végjáték már nem a 49 éves, hétszeres világbajnok klasszisról szól, hanem egy nála is idősebb játékosról. Mark Williamset persze nem kell bemutatni a sznúker szerelmeseinek, az 50 éves walesi is a játék művésze, s persze ugyancsak világbajnok, háromszor is győzött már a Crucible Színházban. Élmény nézni a játékát. Természetesen a golyóbelökés a sznúker leglátványosabb eleme, de igazán az árulkodik egy játékos tudásáról, hogyan tereli a fehér golyót. S e tekintetben valószínűleg még mindig a két veterán, Ronnie O’Sullivan és Mark Williams a két legnagyobb, azzal a különbséggel, hogy a walesi legenda sosem nyafog és nem keres kifogásokat, mint a Rakéta.

Mark Williams ünnepli a győzelmet a sznúker-világbajnokság elődöntőjében Judd Trump felett Fotó: George Wood / Getty Images Europe

Arról se feledkezzünk meg, Mark Williams hamarabb lett világbajnok, mint Ronnie, hiszen ő először 2000-ben győzött a Crucible-ben, O’Sullivan pedig 2001-ben, a fináléban éppen őt legyőzve. Mark Williams a második vb-címét 2003-ban, a harmadikat pedig 2018-ban aratta. Az elmúlt években többször felmerült, hogy visszavonul a romló egészségügyi állapota miatt. Nemcsak a dereka sajog, hanem ami ennél is nagyobb probléma, a szeme is folyamatosan romlik. Ez az idei világbajnokság előtt komoly dilemma elé állította.

Rosszul lát: ez Mark Williams titka

– Az elmúlt néhány versenyen szenvedtem. Néhány héten át napi négy-öt órát gyakoroltam az edzőmmel, Lee Walkerrel. Azt teszteltük, kontaktlencsével vagy anélkül játszom jobban. Lee-re bíztam a döntést, hogy mi legyen, és ő azt mondta, úgy érzi, hogy lencse nélkül jobban játszom – fedte fel a dilemmát.

Mark Williamsnek végig nagyon kellett koncentrálnia a vb-n. Íme, a szoros meccsei fordulóról fordulóra:

a 16 közé jutásért a kínai Vu-jize ellen 10-8

nyolcaddöntő az iráni Hosszein Vafaei ellen 13-10

negyeddöntő John Higgins ellen 13-12

elődöntő Judd Trump ellen 17-14

A John Higgins elleni negyeddöntő kész krimi volt. Két szakasz után 8-8 volt az állás, aztán Mark Williams elhúzott 12-8-ra, már-már elkönyvelhettük a sikerét, ám Higgins egyenlített 12-12-re. A döntőfrémben Williams milliméterekre volt a kieséstől, hiszen a négyszeres világbajnok skót váratlanul elhibázott egy könnyű lökést a kék golyóra.

Judd Trump ellen szükség volt a százas brékre

Az elődöntőben egyetlen kritikus pillanat volt, amikor Trump ellépett 7-3-ra, de Mark Williams visszakapaszkodott és fordított.

– A vége felé már kezdtem megizzadni, amikor Judd visszatámadt. Nagy volt rajtam a nyomás, és éreztem, kell löknöm egy százas bréket (century), hogy lezárjam az elődöntőt és bejussak a döntőbe, Hihetetlen… Végig jól játszottam az egész tornán. Tartottam tőle, hogyan veszem fel a versenyt a világ első számú játékosával egy háromnapos mérkőzésen. Büszke lehetek magamra, mert nem sokan vannak, akik egy ilyen hosszú mérkőzésen meg tudnák verni Juddot – mondta Mark Williams a Judd Trump elleni siker után.

Mark Williams sztorija a kölyök Csao Hszin-tungról

Mark Williams a döntőben a profik közül három éve száműzött, idén visszatért Csao Hszin-tunggal (angol átiratban Zhao Xintong) játszik, aki amatőr státusban kezdte meg a vb-t, a selejtezőből indulva jutott el egészen a döntőig. Williamsnek persze nem kell bemutatni a 28 éves kínait, akiről Ronnie O’Sullivan néhánya napja megjósolta, három éven belül világbajnok lesz. Vagy inkább három napon belül…

Alig várom, hogy játszhassak Csao ellen. Tizenkét éves volt csupán, amikor egy kínai bemutatótornán játszottam ellene. 1-1-es állásnál lökött egy 130-at és 138-at és így 3-1-re legyőzött… Most, 16 év múltán ellene játszom a világbajnokság döntőjében. Boldog vagyok, hogy itt lehetek

– elevenítette fel emlékeit Csaóról az 50 éves klasszis.

Csao Hszin-tung (Zhao Xintong) lehet a sznúker első kínai világbajnoka Fotó: NorthFoto/PA Wire/Danny Lawson

Mik az esélyek a történelmi sznúker-vb döntőjében?

Nehéz megjósolni, mik az esélyek a döntőben, nagy kérdés, hogy Mark Williams képes lesz-e ismét végig összpontosítani egy maratoni mérkőzésen. Az életkora mindenképpen Csao Hszin-tung (Zhao Xintong) mellett szól. Judd Trump mindenesetre letette a voksát.

– Láttam a másik elődöntőt, és úgy gondolom, ha Mark ugyanolyan színvonalon játszik, akkor kétségkívül ő fog nyerni. Remélem, hogy ugyanígy játszik majd, és ha hozzá a formáját, akkor azzal Csao nem tud mit kezdeni. Remélem, hogy szoros mérkőzés lesz, ez lenne jó a sznúker számára. Egy régi harcos és egy ifjú titán összecsapás – fogalmazott Trump. Aki sportszerűen nem keresett kifogásokat, hozzátette, jól játszott az elődöntőben, de Mark Williams nála is jobb volt.

A 2025-ös döntő mindenképpen történelmi, hiszen korábban egyszer sem fordult elő, hogy két balkezes játékos találkozott volna a fináléban. S persze még kínai világbajnoka sincs a sportágnak.

Sznúker-világbajnokság, elődöntők Ronnie O’Sullivan–Csao Hszin-tung 7-17

Mark Williams–Judd Trump 17-14 A Mark Williams–Csao Hszin-tung döntő vasárnap 14.00-kor kezdődik.

Az utolsó frém a Mark Williams–Judd Trump mérkőzésen: