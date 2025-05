A mellőzött Nikitscher és a részegen tántorgó Ronaldo miatt áll a bál

Egy ideje már arról lehet hallani, hogy a korábbi aranylabdás világsztár, Ronaldo nemigen foglalkozik a Real Valladolid helyzetével, sőt meg akar szabadulni a többségi tulajdonrészétől. A csapat legutóbbi bajnokiján, amikor Ronaldo egykori klubja, a Barcelona 2-1-re nyert, a szurkolók az elnök arcképével ellátott hamis bankjegyeket szórtak a pályára, kifejezve, hogy a brazil legendát csak a pénz érdekelte, az együttes nem.

Ronaldo viselkedése miatt kibuktak Nikitscher Tamás klubjánál. Fotó: Thomas Coex/AFP

Ronaldo ezek után került még kínosabb helyzetbe, ugyanis terjedni kezdett egy videó (via Origó), amin az látszik, hogy a Barcelona elleni fiaskó után ránézésre részegen tántorog ki egy étteremből.

A tulajdonos viselkedése a Valladolid kiesése után csak olaj volt a tűzre a szurkolóknál. „Bulizik, miközben a klub szétesőben van” – írta az egyik csalódott rajongó, míg mások szerint Ronaldo szégyent hozott a klubjukra.

Ronaldo részegsége olaj a tűzre, de mi van Nikitscher Tamással?

Eközben mi azért aggódhatunk, mert a magyar válogatott Nikitscher Tamás, aki a télen igazolt a Valladolidhoz, a legutóbbi három meccsen egy percet sem játszott.

Ez a spanyol a Blanquivioletas.com oldalnak is feltűnt, amely a cikkében furcsállja a magyar középpályás hirtelen jött mellőzését. Mint rámutatnak, a 25 éves Nikitscher azelőtt rendszeresen játszott, 2028-ig írt alá, tehát a jövő embere is, ennek ellenére most egy kölcsönjátékost, Mario Martínt favorizálja helyette az edző, akinek nincs is biztos jövője a klubnál.

„Több mint szembetűnő az a döntés, hogy Nikitscher nem kap nagyobb szerepet, és ezzel jelenleg nem hagyják, hogy a spanyol focit is szokva tovább fejlődjön és tapasztalatot szerezzen” – húzza alá a lap.