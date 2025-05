Hatott az apai jelenlét, Haliburton még Michael Jordant is lepipálta az NBA rájátszásában

Az Indiana Pacers 130-121-re verte a New York Knickset, ezzel 3-1-re vezet a négy győztes meccsig tartó párharcban, és mindössze egy győzelemre került a klub történetének második NBA-döntőjétől. A Pacers irányítója, Tyrese Haliburton produkciója önmagában is történelmi, de az este többi része is nagyon emlékezetesre sikerült. Az indianapolisi közönség nemcsak a pályán látott show-t kapta, hanem a lelátón is. A Knicks sztárdrukkerei – a filmrendező Spike Lee, a vígjátékairól ismert Ben Stiller és a Dűne-filmek sztárja, Timothée Chalamet – jelen voltak a meccsen, de korántsem baráti fogadtatásban részesültek. Az arénától mikrofont kapó Pat McAfee egykori NFL-játékos és jelenlegi médiaszemélyiség így kommentálta a kifütyülésüket:

Timothée Chalamet és Ben Stiller így buzdította kedvenc csapatát, a New York Knickst az Indiana Pacers ellen. Fotó: Getty Images North America/Dylan Buell

Küldjük vissza ezeket a *** New Yorkba, zúgó füllel

– ordította bele az éterbe McAffe.

De az este valódi főszereplője Tyrese Haliburton volt.

Michael Jordan előtt az NBA-sztár

Ez volt a Pacers irányítójának második playoff tripla-duplája: 12 lepattanó (új playoff-karriercsúcs), 15 gólpassz és nulla eladott labda mellett 32 pontot szerzett.

Ilyen statisztikát – legalább 15 assziszt, legalább 30 pont, eladott labda nélkül – még senki nem produkált korábban a rájátszás történetében, maga Michael Jordan sem. Ehhez Haliburton még öt triplát is hozzátett (12 kísérletből), csak még különlegesebbé téve az estét.

– Nem is tudtam róla, néha úgy érzem, kitaláljuk ezeket a statisztikákat – mondta nevetve Haliburton.

A 32 pont a legtöbb, amit Haliburton ebben a rájátszásban dobott, és a második legtöbb karrierje során (a tavalyi Knicks elleni 35 pontot nem múlta felül). Ő lett az NBA történetének harmadik játékosa, aki 30 +, 10+ lepattanót és 15+ gólpasszt jegyzett egy playoff-meccsen (Oscar Robertson és Nikola Jokics után), de a Pacers játékosát a hibátlan labdakezelése és a triplák is kiemelik a többiek közül.

Tyrese Haliburtont így ünnepelte az Indiana Pacers közönsége a New York Knicks ellen. Fotó: Getty Images North America/Dylan Buell

És mindezt úgy érte el, hogy a közelmúltban még nem is engedték be a meccsekre az apját, miután utóbbi korábban hevesen ünnepelt és provokálta a görögök sztárját, Giannis Antetokounmpót a Bucks elleni párharc során. Azonban most feloldották a tilalmat, John Haliburton pedig egy páholyból figyelhette, ahogy a fia új fejezetet ír az NBA történetében.

– Egy apa látni akarja a fiát játszani – mondta Rick Carlisle, a Pacers vezetőedzője a meccs előtt. Haliburton pedig nem is hagyta cserben mesterét.

Ha az Indiana nyeri az ötödik meccset péntek hajnalban a Madison Square Gardenben, akkor 2000 után ismét döntőzhet – Tyrese Haliburton pedig tovább írhatja a saját legendáját, akár az apja szeme láttára.