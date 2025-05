Megmutatta a bajnok szívét a címvédő Boston Celtics, elkerülték az NBA lehetetlen küldetését

Keleten a New York bebizonyította, hogy nem csak egyszeri "kicsúszott" eredmény volt két napja a bostoni bravúrgyőzelem, és 91-90-re megnyerte a második felvonást is idegenben. A Celtics 20 pontos előnyt herdált el, a Knicks pedig két perccel a vége előtt vezetett először a mérkőzésen egy 19-2-es rohamnak köszönhetően. A vendégeknél Mikal Bridges mind a 14 pontját az utolsó negyedben dobta, a győztes büntetőket pedig a Knicks-vezér Jalen Brunson értékesítette 12.7 másodperccel a dudaszó előtt. A bostoniak 40 triplakísérletéből csak tíz volt pontos, az első meccsen 60-ból 15 hullott a gyűrűbe.

A 2-0-ra álló csata szombat este folytatódott a New York-i Madison Square Gardenben, ahol az volt a kérdés, hogy a bajnoki címvédő Boston Celtics képes-e szépíteni idegenben a kosárlabdázás szentélyének tartott csarnokban. Az NBA-történetében még egyik csapatnak sem sikerült fordítania 3-0-ás hátrányból, ezért a tét óriási volt a Boston számára.

A New York Knicks hazai pályán fogadta a címvédő Boston Celtics csapatát. Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Boston Celtics bajnokhoz méltóan kezdett

A harmadik mérkőzés előtt egy rekord is megdőlt, hiszen a New York Knicks történetében még soha nem voltak ilyen drágák a jegyek: a legolcsóbb belépő 704 dollár volt, ami átszámolva kb. 146 ezer forintnak felelt meg. Ez persze nem azt jelentette, hogy valaki egy jó helyről láthatta a találkozót, közelebbi helyekért mélyebben a zsebébe kellett nyúlnia a szurkolóknak. Persze a new yorki sztár és celebvilág színe-java a pályához a lehető legközelebb szurkolt a kedvenceiknek.

Soha ne becsüld alá egy bajnok szívét!

– ez volt Rudy Tomjanovich örök érvényű mondása arról, hogy soha nem szabad lebecsülni egyik hátrányban lévő csapatot sem, aki egyszer már felért az NBA csúcsára. Tomjanovich tudta mit beszél, hiszen 1994-ben és 1995-ben bajnoki címet nyert edzőként a Houston Rocketsszel. A Boston tavaly nyerte meg a bajnokságot, így most rajtuk volt a sor, hogy a híres tételmondat igazát bizonyítsák szombat éjjel.

A New York Knicks játékosainak nem ízlett a Boston Celtics kemény védekezése a meccs elején. Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az előző mérkőzésen mutatott botrányos triplaszázalék biztosan ott motoszkálhatott a bostoni játékosok fejében, mert most kiváló dobóformában indították a találkozót.

Az első negyed feléhez érve nem hibáztak a hárompontos vonalról (4-ből 4), s emellett Joe Mazzula együttese csak négy dobást rontott a meccs első öt percében.

A padról beszálló Payton Pritchard triplájával és az utolsó másodpercben bedobott bravúros tempójával a tízpontos bostoni előny a negyed végére tizenhat pontra hízott. A Knicks a mérkőzés eleje óta nem találta a ritmust a bostoniak szoros védekezése ellen, ráadásul a büntetőkben sem bízhattak a hazaiak. A center Mitchell Robinson döbbenetesen rossz dobásokat mutatott be a vonalról, az egyik homálynál még a Knicks-szurkolók is elfordították a fejüket.

A szezon legjobb hatodik emberének megválasztott Pritchard már a második tripláját süllyesztette el a hazaiak gyűrűjébe. A Celtics irányítójánál idén senki nem szerzett több pontot a kispadról, és az NBA-történelmében egyik cserejátékos sem dobott nála több triplát a padról beszállva. Másfél negyed után Pritchard 10 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

A New York Knicks játékosa Jalen Brunson csak szenvedett a Boston Celtics kosaras Derrick White szorításában. Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hazaiakat Jalen Brunson és a sérült ujjal játszó Karl-Anthony Towns próbálta húzni, de nem volt ellenszerük a hihetetlenül koncentrált játékot bemutató Celtics ellen.

A zöldek már a félidőben elérték a hetven pontot (!), tizenkét triplájukkal szemben a Knicks mindössze kétszer talált be a hárompontos vonalon túlról, és a hazai büntetők több mint fele kimaradt.

A vendégek huszonöt ponttal vezettek az első félidő után.

A Knicks-nek nem volt ellenszere a Bostonra

A harmadik negyed utolsó perceihez érve a Boston Celtics tízből csak három triplát értékesített, de a vendégek így is több mint ötven százalékát értékesítették a távoli dobásaiknak, ennek köszönhetően továbbra is közel harminc ponttal vezettek az utolsó játékrész előtt.

Pritchard, akárcsak az első két negyedben, az utolsó tizenkét percben sem lassított, az irányító mindössze négy dobást hibázva 23 ponttal húzta a Celtics szekerét.

A Knicks percekig nem tudott kosarat dobni, később a 27 pontos és nagyon küzdő Brunson törte meg a rossz sorozatot.

A New York Knicks egyik legnagyobb szurkolója, a filmrendező Spike Lee szomorú volt a meccs végén. Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az utolsó öt percet huszonkét pontos előnyről kezdte a Boston, s ekkor már csak arra kellett ügyelniük, hogy ne engedjék húsz pontnál közelebb a meccs végére már csak erőlködő hazaiakat. A vége 115-93 lett, így a Celtics 2-1-re szépített a négy győztes meccsig tartó sorozatban.

A vendégek legjobbja a 23 pontos Payton Pritchard lett, az öt triplát dobó irányító mellett a 22 pontos Jayson Tatum, a 19 pontos Jaylen Brown, és a támadásban és védekezésben rendkívül hasznosan játszó 17 pontos Derrick White érdemel dicséretet. A Knicks legjobb dobói a 27 pontos Jalen Brunson és a 21 pontos Karl-Anthony Towns voltak. Folytatás kedd hajnalban New Yorkban.