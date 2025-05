A Vasas unalmas kínlódása után az utolsó fordulóra marad a döntés

Egyetlen gól döntött a Szeged–Vasas mérkőzésen. Mint oly sokszor az idény során, Tóth Milán villanása ért három pontot Pintér Attila együttesének. A piros-kékek csatára a 42. percben megnyert egy párharcot, középre gurított, Barkóczi Barnabásnak nem volt nehéz dolga a hálóba passzolni. A Szegednek lett volna alkalma egyenlíteni, de kihagyta a lehetőségeit, így nem változott az állás, a Vasas 1-0-ra nyerte meg az alacsony színvonalú, unalmas mérkőzést.

Csak a három pontnak örülhet a Vasas, de annak nagyon. Fotó: Facebook/Vasas FC

A Vasas úgy ünnepelte az 1-0-s sikert, mintha máris feljutott volna az NB I-be, a játékosok az öltözőben le is locsolták Pintér Attilát.

Pedig egyelőre csupán pontszámban befogta, igaz, átmenetileg meg is előzte a Kazincbarcikát. Azért előzött a Vasas, mert azonos pontszám mellett az NB II-ben is a több győzelem számít.

Hogyan juthat fel a Vasas az NB I-be?

Ez pedig esélyt kínál az angyalföldieknek. Amennyiben az utolsó fordulóban hazai pályán legyőzik a Honvédot, a Kazincbarcika csak akkor előzheti meg őket, ha hátralévő két meccsén legalább négy pontot szerez. Hétfőn a Mezőkövesd ellen lényegében kötelező a győzelem, bár a Mezőkövesd a bajnokság hajrájára formába lendült, az utolsó forduló lesz rázós a borsodiaknak a már bajnok Kisvárda vendégeként.

Persze arra se vegyünk mérget, hogy a Vasas megveri a Honvédot. Mindkét csapat szurkolói nagyon készülnek az egykor az NB I-ben is rangadónak számító találkozóra. A kispestiek állítólag a hazai szektorokba is akartak jegyet venni, ez kitudódott, amire az angyalföldiek szigorú közleményt adtak ki: azon vendégdrukkereket, akik nem a szabályoknak megfelelően járnak el, kivezetik a stadionból.

Ki lesz a másik kieső az NB II-ben?

Az alsóházban a Budafok már egy hete, s most a Soroksár is megmenekült, miután 1-0-s hátrányból fordítva 3-1-re nyert Csákváron is. A Békéscsaba is győzött a Budafok ellen, így javított a helyzetém. Az már eldőlt, hogy a Tatabánya kiesett, a következő három csapat küzd még azért, hogy bennmaradjon az NB II-ben:

Békéscsaba

Ajka

Gyirmót.

A helyzet pikantériája, hogy az utolsó fordulóban Gyirmót–Ajka meccs lesz. A győztes csak akkor marad benn, ha a Békéscsaba nem nyer a Tatabánya vendégeként