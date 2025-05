A Fradi kapitánya söprésre készül, eldőlhet az Újpest elleni rivalizálás

A Ferencváros a férfiaknál a Vasassal, a nőknél az UVSE-vel csap össze az egyik fél harmadik győzelméig tartó fináléban. Előbbieknél a Magyarországon három éve veretlen zöld-fehérek a 27. aranyérmükre hajtanak, egyúttal arra, hogy megelőzzék a rangsorban az ősi rivális Újpestet. A Vogel, Vámos, Manhercz, Jansik, Argyropoulosz, di Somma, Mandics fémjelezte Fradi Magyarországon több mint három éve veretlen. A hölgyeknél az újpestiek a címvédők, a néhány éve alakult FTC Kurucz-Gurisatti Grétával, Leimeter Dórával és Vályi Vandával a soraiban másodszor fut neki, hogy letaszítsa a trónról Faragó Kamilláékat.

A szerb világklasszis, Dusan Mandics ismét ünnepelne a Fradi-szurkolókkal

Fotó: FTC Waterpolo/Facebook

Kettős rangadó

Régen és ritkán látott formában rajtolnak az első osztályú vízilabda-bajnokságok döntői: egy helyszínen két meccset is rendeznek szerda este a Komjádi-uszodában (FTC–UVSE 18.00, FTC–Vasas 20.15, Duna World). Ehhez persze az is kellett, hogy a Ferencváros mindkét nemnél képviseltesse magát a végjátékban. A férfiaknál nem volt kérdés, hogy az előző három kiírás győztesei, az aktuális Bajnokok Ligája-címvédő zöld-fehérek ezúttal is az aranyéremért játszhatnak. Nyéki Balázs együttese több mint három esztendeje veretlen Magyarországon, éppen a három győzelemig tartó sorozat végén érheti el a százmeccses álomhatárt.

A kihívó Vasas az előzmények és az erőviszonyok alapján a tisztes helytállásban bízhat.

A tavalyi döntőben 13-7-re és 21-14-re, a mostani alapszakaszban 16-10-re és 11-9-re maradt alul a sztárokkal teletűzdelt, a magyar válogatott gerincét adó Fradival szemben. Nem véletlen, hogy a zöld-fehérek csapatkapitánya, Jansik Szilárd – mint az alábbi videóból kiderül – „söprésre” készül.

Eldőlhet a Fradi–Újpest rivalizálás

A Ferencváros férfi-vízilabdacsapata és szurkolói számára fontos mérföldkő lehet egy újabb bajnoki aranyérem. Tekintve, hogy az ősi rivális, azóta megszűnt, a fókuszt az utánpótlás-nevelésre helyező UVSE révén tovább élő Újpestnek esélye sincs éremszerzésre, a 2024-ben egyenlítő népligetiek idén előzhetnek.

Az örökrangsort jelenleg 26-26 elsőséggel vezeti az FTC és az UTE.

A listán 18 arannyal harmadik Vasas az eddigi húsz bajnoki fináléjából 14-et elveszített. A honi szövetség gyűjtése szerint a piros-kékek legutóbb 2021 decemberében úszták meg a vereséget a zöldek ellen, amikor a bajnokijuk 9-9-re végződött. Az utolsó angyalföldi sikerig pedig egészen 2014. január 18-ig kell visszapörgetni a Waterpolo.hu adatbankját, amikor a piros-kékek 10-7-re győztek, az ifjú Manhercz Krisztián akkor még náluk szerepelt. Érdekesség, hogy mindkét csapat otthona a Komjádi-uszoda, legalábbis a kiemelt mérkőzéseit ott rendezi a Ferencváros.

Az első arany?

A nőknél egyelőre nincs veszélyben a 11-szeres győztes Szentes trónja, ám a nyolcnál tartó UVSE öles léptekkel halad előre. Benczúr Márton fiatalokból álló csapata a legnagyobb meccseken évről évre felülmúlja önmagát és a riválisokat.

Amikor döntőbe jutottak a lila-sárgák (merthogy ez a magát újpestinek valló klub színe), mindig nyert!

A Ferencváros 2017 nyarán alapított női szakága sem tétlenkedik, Magyar Kupa-elsőséget már – éppen az UVSE-t legyőzve – szerzett két éve, idén pedig negyedik lett a Bajnokok Ligájában. Az első bajnoki aranyérmére hajtó Fradi nem csupán álmodhat a nagy sikerről, talán most lehet a legnagyobb esélye rá. Arról nem is beszélve, hogy magyar válogatott kiválóságok mellett komoly légiósokat (Eleftheria Plevritou, Valeria Palmieri, Noa de Vries) is foglalkoztat Matajsz Márk csapata. A párharc kiélezettségét jelzi, hogy az alapszezonban egy-egy győzelem és vereség a felek egymás elleni mérlege, a Magyar Kupát pedig éppen az FTC elleni 11-9-es diadal után az UVSE pólósai emelhették a magasba. Az izgalmak garantáltak.