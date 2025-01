A Ferencváros tarolt, a válogatottaknak ugyanez nem jött össze

Egy sikeredző távozása gyakran törést jelent egy csapat életében, a Ferencváros férfi-vízilabdacsapata viszont ott folytatta az addigi másodedző, Nyéki Balázs 2023 nyarán történt előléptetése után, mint ahol Varga Zsolttal abbahagyta. Mindjárt szeptemberben a Magyar Kupa megnyerésével indított a Fradi, majd az ob I-ben is megvédte a címét. A zöld-fehérek évek óta a magyar medencék urai, 2024-ben viszont a nemzetközi vizeken is ellenállhatatlanul teljesítettek, így 2019 után másodszor a Bajnokok Ligáját és a Szuperkupát is megnyerték. És ha ez nem lett volna elég, mindezt úgy érte el a Ferencváros, hogy az előző idényben mindössze egy vereség csúfított bele a diadalokkal teli sorozatába, tavaly áprilisban, az Olimpiakosz vendégeként kapott ki 10-8-ra. A naptári évben is ez volt az egyetlen veresége a Nyéki-legénységnek, így decemberben a Magyar Kupa megint az övék lett. A hölgyeknél az Eger váratlan sikere után tavaly az UVSE ült vissza a trónra az ob I-ben, majd decemberben a hazai kupában sem talált legyőzőre.

Amiből bőven kijutott tavaly a Ferencvárosnak, abból a válogatottaknak nem, az aranyak náluk ezúttal elmaradtak, pedig három nagy tornán is szerepeltek a csapataink.

A legjobb férfi pólósok már az új év elején megérkeztek Horvátországba, hogy Dubrovnikban és Zágrábban megküzdjenek egymással az Európa-bajnoki címért – na meg persze az olimpiai kvótáért. A mieink ebből a szempontból teher nélkül vághattak neki a tornának, ugyanis a 2023-as fukuokai világbajnokság megnyerésével biztosították a párizsi részvételüket. Varga Zsolt csikócsapata a görögök elleni vereséggel nyitotta a csoportkört, de a maradék két mérkőzését simán nyerte, és az első helyen jutott tovább a negyeddöntőbe. Ott a szerbekkel meggyűlt a baja, büntetőpárbajban harcolta ki a négy közé jutást, ahol viszont a házigazda horvátokkal már nem bírt, így az olaszok elleni bronzmérkőzés következett. A csoportkörben magabiztosan győztük le őket, de másodszor esélyt sem adtak nekünk. Végig vezetve 12-7-re diadalmaskodtak, a győztes spanyolok és a horvátok mellett övék lett a harmadik érem.

Kvótát ért a vb-ezüst

Januárban Horvátországból Hollandiába kapkodtuk a fejünket, mert a férfiaké után egy nappal a női Európa-bajnokság is megkezdődött. A magyar hölgyek számára nagy volt a tét, hiszen nekik az eindhoveni torna előtt még nem sikerült kvalifikálniuk magukat a franciaországi játékokra. Ám az Eb nem indult jól a mi szempontunkból, a görögöktől és a hollandoktól is kikaptunk. A horvátok elleni nagy győzelem elég volt a nyolcaddöntőbe jutáshoz, ahol a csehek nem tudták megnehezíteni a dolgunkat. A negyeddöntő szoros csatát és sajnos olasz győzelmet hozott, végül a britek és a franciák legyőzésével lett meg az ötödik hely, amiért nem járt olimpiai kvóta.

Az utolsó esélyt a kvalifikációra így a katari világbajnokság nyújtotta februárban. Mihók Attila és Cseh Sándor együttese itt könnyedén elbánt Szingapúrral, Új-Zélanddal, majd Ausztráliával is. A negyeddöntőben Hollandia keményebb dió volt, de büntetőpárbaj után ezt és a görögök elleni elődöntőt is mi nyertük, utóbbival pedig az áhított kvóta is meglett. A vb-cím már csak hab lett volna a tortán. Keszthelyi-Nagy Ritáék nagy csatára késztették az általában hengerlő az Egyesült Államokat, az arany azonban egy 8-7-es győzelem után az ő nyakukba került.

A címvédő férfiválogatottnak Románia és Kazahsztán csapata természetesen nem okozott gondot a vb csoportkörében, büntetőpárbajban pedig Olaszországot is legyűrte. A negyeddöntőben a nagyszünetben hiába vezettünk négy góllal, a franciák nem hagyták magukat, és nagy meglepetésre 11-10-re legyőztek minket. Aztán a szerbektől is kikaptunk, a Montenegró elleni sikerrel végül a hetedik hely lett a magyar csapaté.

Érem nélkül Párizsban

Az év fő sporteseménye július végén következett Párizsban. Női válogatottunk a hollandok elleni vereséggel kezdte az olimpiát, majd a csoportkör végén az ausztráloktól is kikapott, de a közben elért három győzelem a negyeddöntőbe repítette a csapatot. Ott pechükre ismét a Egyesült Államokkal kellett szembenézniük, és ott ha csak egy góllal is, de a címvédő jobbnak bizonyult náluk. A görögök és az olaszok legyőzésével végül egy ötödik hellyel vigasztalódott a magyar csapat, amelyet októbertől már csak Cseh Sándor irányít, Mihók Attila szerződését nem hosszabbították meg.

Varga Dénes (szemben) a párizsi olimpián köszönt el a válogatottól Fotó: MTI/Kovács Tamás

Férfiválogatottunk három győzelem mellett a spanyolok és az ausztrálok elleni vereséggel tudta le a csoportkört az olimpián, aztán az olaszok elleni negyeddöntőt Vogel „büntetőölő” Soma parádéjának is köszönhetően ötösökkel nyertük meg. A horvátok elleni elődöntő, majd az Egyesült Államok elleni bronzmérkőzés is szoros meccset hozott, azonban sajnos mindkettőből mi kerültünk ki vesztesen. Az olimpiai bajnok Varga Dénes így húsz évvel a debütálása után egy negyedik hellyel búcsúzott a válogatottól, a Ferencvárostól pedig BL-győzelemmel.