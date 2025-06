Messi csapattársát nem engedi a válogatotthoz a FIFA, a klubvilágbajnokság mindenek felett

A FIFA nagyon szeretné, hogy a 32 csapatosra felduzzasztott klubvilágbajnokság sikertörténet legyen. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ennek érdekében saját szokásait is felrúgta: a klub-vb résztvevőinek nem kell elengedniük játékosaikat az észak- és közép-amerikai térség (CONCACAF) kontinenstornájára. Az Arany-kupa ugyanúgy szombaton – magyar idő szerint vasárnap hajnalban – kezdődik, mint a FIFA-klubvilágbajnokság. Lionel Messi értelemszerűen a klub-vb-n játszik, az Inter Miami vívja a nyitómeccset, s játszhat a csapatban Fafa Picault is. Utóbbi nyilván sokkal kevésbé ismert név, mint Messi, ellenben Haiti válogatottjának nagy szüksége lenne rá az Arany-kupán. Annyira, hogy be is nevezték a keretbe.

Stephen Eustáquio Kanada csapatkapitánya, de az Arany-kupa helyett a klubvilágbajnokság és a Porto élvez elsőbbséget a FIFA döntése miatt (Fotó: NurPhoto via AFP/Indrawan Kumala)

Picault esete nem egyedülálló: a nevezések alapján Stephen Eustáquio (Kanada, FC Porto) és Matt Evans (Guatemala, Los Angeles FC) is párhuzamosan játszhatna a két tornán.

Klubvilágbajnokság és Arany-kupa egyszerre

Eustáquio alapembere a Porto és a kanadai válogatott középpályáján is alapember, sőt, Kanadának ő a csapatkapitánya is. A klub-vb előtti napokban Eustáquio Ukrajna ellen még játszott a juharleveleseknél, a következő napokban viszont a Porto kerül előtérbe.