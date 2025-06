FTC: a bajnokcsapat orvosai nagy lehetőség előtt, rangos értekezletet tartanak a Groupama Arénában

A profi futball sajnálatos velejárói a sérülések, ám a nemzetközi és az európai szövetség, azaz a FIFA és az UEFA tagjai folyamatosan azon dolgoznak, hogy miként lehetne elkerülni azokat. E „küzdelem” részeként az UEFA az új évezred elején elindította kutatási programját, amelynek keretein belül a Bajnokok Ligájában szereplő csapatok folyamatosan adatokat küldenek a svédországi központú Football Research Group részére. A beérkezett információk segítségével kielemzik és csoportosítják a sérüléseket, illetve megvizsgálják, hogy mit lehet tenni a megelőzés érdekében. Ezt a munkaértekezletet ebben az évben Budapest, közelebbről a magyar bajnokcsapat, az FTC hazai pályája, a Groupama Aréna rendezi június 4-én, szerdán.

A futballban időnként elkerülhetetlenek a sérülések. Az FTC stadionjában BL-szereplő klubok szakértői találkozhatnak majd (Fotó: MI News/NurPhoto/Michael Driver)

Ebből az alkalomból Magyarországra látogatnak a Bajnokok Ligája-résztvevő sztárklubok képviselői – mások mellett a spanyol bajnok Barcelona, a friss Kl-győztes Chelsea, vagy éppen a BL-t az Internazionale szombati, 5-0-s legyőzésével megnyerő francia PSG is delegál szakembereket.

Hat előadással készül a házigazda FTC

– Én magam körülbelül hat éve állok kapcsolatban ezzel a nemzetközi szervezettel, korábban kétszer, 2023-ban, Genkben, illetve tavaly, Leverkusenben már részt vehettem ilyen értekezleten, de természetesen nagy dolog, hogy 2025-ben a Groupama Aréna és a Ferencváros lehet a házigazda. A részvétel a Bajnokok Ligája-szereplő klubok számára ingyenes. Azok, akik a klubvilágbajnokságon érdekeltek, most nem jönnek, de így is 30-40 résztvevőre számítunk – mondta a Magyar Nemzetnek az FTC vezető csapatorvosa, dr. Pánics Gergely.

A Ferencváros részéről az NB I-ben szereplő csapat mellett az akadémia és a női együttes orvosai, gyógytornászai vesznek részt a rendezvényen. Összesen hat előadással készülünk, ezek közül három a futball és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról fog szólni.

Dr. Pánics Gergely a háttérben figyelt Dibusz Dénes (90) januári sérülésének pillanataiban (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Pánics Gergely hangsúlyozta: fontos mérföldkő, hogy a Ferencváros orvosi stábja is felkerült az európai futballtérképre. Az, hogy a szervezet most Budapesten tartja konferenciáját, az FTC eddigi, pályán és a hátországban elért munkájának az elismerése is.